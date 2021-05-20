По этапу: Николая Статкевича тоже отправили в Гомель





Напомним, сегодня также сообщалось, что из Минска в Гомель был этапирован и политзаключенный Игорь Лосик.





Оба мужчины находятся за решеткой почти год. Однако дата начала судебного разбирательства до сих пор неизвестна.





О том, что в Гомель этапировали и Николая Статкевича, на своей странице в фейсбуке сообщила его супруга Марина Адамович.





Напомним, Статкевича, как и Тихановского, Лосика, Цыгановича, Попова, Сакова, обвиняют в том, что они с июня 2019 года планировали организацию массовых беспорядков в период избирательной кампании в 2020 году.





Николая Статкевича задержали 31 мая прошлого года. Первоначального его арестовали на 15 суток за участие в несанкционированной акции. Позже срок содержания под стражей продлевали. Затем предъявили обвинение в рамках уголовного дела.





Обоим политзаключенным грозит до 15 лет тюрьмы.