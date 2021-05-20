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Европарламент предложил приостановить переговоры о вступлении Турции в ЕС

Европарламент настаивает на приостановке переговоров с Турцией о вступлении в ЕС, отношения между Евросоюзом и Турцией достигли исторического минимума, ухудшившись до такой степени, что их необходимо существенно переосмыслить.



Об этом говорится в отчете парламента ЕС, принятом в среду, 19 мая, передает DW.

Турция продолжает отдаляться от ценностей и норм блока, подчеркнули евродепутаты. По их словам, в стране наблюдается "гиперцентрализация власти" президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Кроме того, парламентарии обеспокоены внешней политикой Анкары, в том числе в отношении Греции и Кипра, а также ее вовлеченностью в происходящее в Сирии, Ливии и Нагорном Карабахе.

Турецкая сторона расценила отчет как необъективный. Анкара посчитала ошибочными утверждения о ситуации с правами человека и верховенством закона в стране. Членство в ЕС является стратегической целью Турции, ее вступление в блок пойдет на пользу всей Европе, подчеркнули в турецком министерстве иностранных дел.

Переговоры о вступлении Турции в ЕС начались в 2005 году.
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