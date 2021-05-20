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Лукашенко о реакции на трагедию с летчиками: авторов негативных комментариев будет устанавливать КГБ

Сегодня Александр Лукашенко поблагодарил людей, которые высказали соболезнования семьям погибших летчиков. Ну а относительно тех, кто выражал негатив в сторону пилотов после катастрофы в Барановичах, попросил председателя КГБ «установить мерзавцев и доложить», сообщает БЕЛТА.

 

«Я только что еще раз попросил госсекретаря, чтобы связались с семьями и, особенно нашему парню, майору, который имеет трое детей, чтобы оказали всяческую поддержку», — начал Лукашенко.

Он поручил Наталье Кочановой посмотреть за тем, чтобы семьи не оказались обиженными в этой ситуации, особенно поддерживать семьи и детей.

По поводу авторов негативных комментариев на деструктивных ресурсах сказал: «К сожалению, как вы заметили, есть у нас и другие люди. Их иначе как мерзавцами не назовешь. Вчера наши средства массовой информации озвучили некоторых из них, постились они, как обычно, на своих этих страницах и так далее. Я попрошу: передайте председателю КГБ — подключитесь и по максимуму установите этих мерзавцев и доложите. Вы поймите, если случится не дай бог беда в стране, говоря языком прошедшей Великой Отечественной войны, это — будущие полицаи, которые будут жечь, убивать, не жалея никого. Мы их должны знать в лицо. Я говорю это откровенно, чтобы в нашем обществе понимали — это мерзавцы».
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