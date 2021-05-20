Фото дня: Очередь у изолятора на Окрестина
Внушительная очередь выстроилась в четверг с утра у изолятора в переулке Окрестина в Минске.
Четверг — единственный день в неделю, когда для задержанных принимают передачи, и родные пытаются воспользоваться этой возможностью, передать близким вещи и еду.
Люди стоят под дождем. Их около ста человек. Прием передач должен был начаться в 11 часов, однако, как стало известно Еврорадио, принимать вещи начали с получасовым опозданием.
Среди тех, кто ждет возможности передать близким вещи, родственники сотрудников TUT.BY. Ранее сообщалось, что после задержания часть из них поместили в ИВС на Окрестина. Еще часть, судя по всему, в СИЗО КГБ.
12:26 20/05/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение