Фото дня: Очередь у изолятора на Окрестина





Четверг — единственный день в неделю, когда для задержанных принимают передачи, и родные пытаются воспользоваться этой возможностью, передать близким вещи и еду.





Люди стоят под дождем. Их около ста человек. Прием передач должен был начаться в 11 часов, однако, как стало известно Еврорадио , принимать вещи начали с получасовым опозданием.





Среди тех, кто ждет возможности передать близким вещи, родственники сотрудников TUT.BY. Ранее сообщалось, что после задержания часть из них поместили в ИВС на Окрестина. Еще часть, судя по всему, в СИЗО КГБ.