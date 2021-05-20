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Два года Зеленского. Итоговая пресс-конференция в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский 20 мая проводит пресс-конференцию по результатам двух лет своего правления.

Два года Зеленского. Итоговая пресс-конференция в Киеве
По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, это будет достаточно "большой и подробный разговор", потому что "важно подвести черту под определенным достижениями за это время и отметить направления на следующий год". Настоящее Время ведет прямую трансляцию с 12 часов по киевскому (и минскому) времени:



Это уже вторая итоговая пресс-конференция Зеленского.

Первая состоялась спустя год после инаугурации – 20 мая 2020 года.
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