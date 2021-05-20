Два года Зеленского. Итоговая пресс-конференция в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский 20 мая проводит пресс-конференцию по результатам двух лет своего правления.
По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, это будет достаточно "большой и подробный разговор", потому что "важно подвести черту под определенным достижениями за это время и отметить направления на следующий год". Настоящее Время ведет прямую трансляцию с 12 часов по киевскому (и минскому) времени:
Это уже вторая итоговая пресс-конференция Зеленского.
Первая состоялась спустя год после инаугурации – 20 мая 2020 года.
12:02 20/05/2021
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