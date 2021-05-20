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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет

Мнение: Конституционный референдум власти намерены провести по суровому сценарию

Политический обозреватель Александр Класковский прокомментировал ситуация в связи с атакой на TUT.by


"Референдум по конституции предполагается провести в начале 2022 года, подтвердил руководитель Администрации президента Беларуси Сергеенко. Он считает, что плебисцит «не спровоцирует новую волну протестной активности», — пишет Класковский. — А чтобы нежелательных для властей эксцессов не произошло, они, как мы видим, готовятся к кампании специфическим образом — насаждая страх, максимально зачищая политическое поле, медиасферу (свежий пример — атака на TUT.by).

При этом не исключено, что по вопросу конституционной реформы и транзита власти идет закулисная борьба между Лукашенко и Кремлем, который хотел бы какого-то рассасывания белорусского кризиса и нетоксичного партнера во главе соседней страны. Случайно ли раз за разом таинственно встречаются Лукашенко и Путин?

Но в любом случае конституционный референдум (будет ли он сам по себе или в одном флаконе с местными выборами) белорусское руководство очевидно намерено провести по суровому сценарию.

Стиль предполагается не мягче, чем во время прошлогодней президентской кампании, но с учетом ее уроков власть хочет настолько поднять уровень страха и настолько обескровить своих оппонентов, чтобы никто не рыпнулся.

Перед ними возникает и концептуальный вызов: участвовать в референдуме, голосуя против, бойкотировать его, придумывать какой-то третий вариант? Режим может загнать протестную часть общества в ловушку. Ведь если новая конституция не проходит, то Лукашенко вполне устроит и старая.

Между тем каких-то идей на этот счет от штабов противников режима пока не слышно. Как бы не опоздали на этот поезд".
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