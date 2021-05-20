Как минимум 11 человек задержаны, местонахождение вдовы основателя портала до сих пор неизвестно.





Министерство информации ограничило доступ к порталу и почте mail.tut.bу. Комитет госконтроля возбудил уголовное дело по ст. 243 УК РБ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).





В 2019 году ООО "ТУТБАЙ МЕДИА" зарегистрировали в Парке высоких технологий: его резиденты имеют скидку на налоги. По версии ведомства, имея статус резидента ПВТ, компания якобы получала выручку не от той деятельности, которая разрешена резидентам парка.





Белорусская служба Радио Свобода отмечает, что в списке видов деятельности, разрешенных резидентам ПВТ, много направлений, и деятельности TUT.BY соответствуют как минимум три из них.





Кирилл Волошин и создатель Парка высоких технологий, бывший кандидат в президенты Беларуси Валерий Цепкало. О том, что могут вменять сотрудникам ООО "ТУТБАЙ МЕДИА", в эфире Настоящего Времени говорили соучредитель портала TUT.BYи создатель Парка высоких технологий, бывший кандидат в президенты Беларуси









– Кирилл, вы понимаете, в чем суть этих подозрений или обвинений, не знаю, как это точно сформулировать? Какую деятельность вела ООО "ТУТБАЙ МЕДИА", не разрешенную резидентам Парка высоких технологий?





Кирилл Волошин: Мы не знаем, какую именно деятельность подразумевают как и администрация ПВТ, так и следственные органы. Мы гадали-гадали – никаких идей.





– А вы выручку от чего получаете? Помимо рекламы, я так понимаю.





Кирилл Волошин: Мы выручку получаем от рекламы, но мы заявляли несколько видов деятельности. Если мне не изменяет склероз, это разработка программного обеспечения, условно говоря портала, и размещение рекламы в интернете на вот этих софтверных разработках.





Мы, на наш взгляд, выполняли абсолютно все требования, более того, за время нахождения в качестве резидентов ПВТ с осени 2019 года сдавали отчеты, отчитывались перед администрацией, проходили бухгалтерский аудит и прочее. Никаких претензий относительно нашей деятельности, которая максимально прозрачна, мы не получали.





– Валерий, объясните, пожалуйста, какая деятельность не предусмотрена для резидентов парка? Что это может быть? Какие это могут быть претензии к нашим коллегам?





Валерий Цепкало: Принцип закона, в соответствии с которым регулируется деятельность резидента Парка высоких технологий, заключается в том, что все, что не разрешено, то запрещено. Описываются те виды деятельности, которыми могут заниматься резиденты Парка высоких технологий: в основном это, конечно, разработка компьютерных программ по заказу клиента, но и многое другое, которое разрешается резидентам ПВТ, в частности тестирование чужих программ, бизнес-аналитика, анализ информационных систем и возможность получения выручки с этого и многое другое, но все, что связано непосредственно с разработкой.





– А реклама?





Валерий Цепкало: Так было до 2017 года. В 2017 году Лукашенко анонсировал революционный декрет о так называемой цифровой экономике, в соответствии с которым давался полный карт-бланш для развития всего, что связано с криптовалютами, с криптобиржами, возможностью привлечения финансовых средств посредством ICO. Документ в основном касался такой криптореволюции, которая должна была произойти в Беларуси. Но и делались некие послабления, в том числе для резидентов ПВТ, в том числе и возможность получать выручку от рекламы.





Многие компании, которые занимаются разработкой, скажем, бизнес-приложений или каких-то игровых приложений для именно мобильных терминалов, для планшетов – они как раз преимущественно получают выручку от рекламы, поэтому это было разрешено этим документом 2017 года.





Раньше TUT.BY был представлен в Парке высоких технологий также, то есть он один из первых резидентов, но компания занималась тогда исключительно разработкой. Насколько я понимаю, TUT.BY достаточно долго присматривался, смотрел, как это работает на других компаниях, может быть, они не рисковали.





Я не знаю, почему они только в 2019 году вступили осенью [в ПВТ], а не раньше, как это делали другие компании, которые как раз и занимались разработкой бизнес-приложений или игровых приложений для мобильных телефонов. И они вступили позже. Но если прошел 2019 год, прошел 2020 год, то по регулированию, которое существует, они ежегодно должны проводить аудиторскую проверку как раз на соответствие видов деятельности.





И если они сдавали отчет в 2019 году и никаких вопросов не возникало, никаких вопросов не возникало в 2020 году, то очень странно, что эти вопросы возникли в 2021 году.





– Кирилл, адвокаты допущены в итоге к задержанным? К главреду, к главбуху?





Кирилл Волошин: Нет, следственных действий не проводится, поэтому адвокаты не допущены. Кто-то задержан на 72 часа, опять же они не истекли. Это также причина для недопущения адвокатов. Ну и вообще у нас с адвокатами довольно сложно в стране. Когда надо, сразу вспоминаешь, что у нас ковид, очень все страшно и плохо. Поэтому адвокатов будут не допускать по этим причинам.





– А, не пускают под предлогом того, что ковид и чтобы не занесли в изоляторы?





Волошин: Ну это не наш случай, но недопущение по первому требованию адвоката на допрос и так далее – это распространенная практика.





– То есть правильно ли я понимаю, что вы сейчас уже сутки не знаете, в каком состоянии и что происходит с людьми, которые работали у вас?





Кирилл Волошин: Мы знаем только из вчерашнего, назовем это, пресс-релиза официального, что предъявлены обвинения генеральному директору портала и главному бухгалтеру портала – обвинения в уклонении от уплаты налогов, связанные с тем, что мы обсуждали предыдущие пять минут: что, дескать, TUT.BY занимался некоей деятельностью, которая не позволяется резидентам.