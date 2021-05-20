



Началась атака на информационные интернет-ресурсы. Власти, очевидно, стремятся полностью зачистить общественно-политическое пространство перед избирательной кампанией (референдумом и местными выборами).





Власти не скрывают политическую подоплеку атаки на крупнейший информационный ресурс. Ведь формальная причина погрома выглядит довольно странно. Возбуждено уголовное дело по статье об уклонении от уплаты налогов. Компания якобы незаконно получила статус резидента Парка высоких технологий (ПВТ) в 2019 году и незаконно пользовалась налоговыми льготами. Так что в случае нарушения закона нарушителем является администрация ПВТ, а не Tut.by. И вообще, закон обратной силы не имеет, это азбука справедливости.





Второй момент. Если по факту неуплаты налогов возбуждено уголовное дело, то зачем блокировать интернет-ресурс Tut.bu и его копии? Оказывается, тогда же Генпрокуратура и Министерство информации заметили еще одно нарушение. Оказывается, на сайте была информация от имени незарегистрированного фонда BYSOL. Незарегистрированного в Беларуси. Но многие международные организации (ООН, НАТО, ШОС и др.) не зарегистрированы в Беларуси, значит ли это, что о деятельности этих организаций нельзя писать?





Поэтому власти решили не обременять себя юридической стороной дела. Ведь, как ни крути, невозможно скрыть, что атака на Tut.by - это попытка нейтрализовать крупнейший независимый информационный ресурс, которым пользуется большинство белорусов, имеющих доступ в Интернет. По данным Gemius, у Tut.by 3,3 млн реальных пользователей в байнете и 62,58% покрытия по стране.





Таким образом, власти сделали решительный шаг в направлении, недавно озвученном министром иностранных дел Владимиром Макеем. 10 апреля он пригрозил, что «в случае усиления западных санкций» не будет «гражданского общества, о котором так сильно заботятся наши европейские партнеры».





Напомню, что в прошлом году, в разгар массовых протестов, когда были заблокированы многие независимые интернет-ресурсы, Tut.by не был заблокирован. Наверное, потому, что этот сайт читали многие чиновники, сторонники Лукашенко. А вот теперь на такой шаг отважились.





Думается, что здесь действует инстинкт самосохранения, а не рациональная логика. Улицу зачистили - протест вышел в интернет. Так вот теперь началась атака на информационные интернет-ресурсы. Власти намерены полностью зачистить общественно-политическое пространство перед избирательной кампанией (референдумом и местным выборами).





Не думаю, что власти просчитали все возможные последствия, плюсы и минусы этого решения. А они весьма негативны для самой власти. Ведь вернуть монополию на информацию такими действиями не получится. Аудитория Tut.by переключится на социальные сети и телеграм-каналы.





Можно вынести за скобки международную реакцию, потому что она сейчас не слишком беспокоит официальный Минск. Но погром Tut.by не обрадует тех сотрудников госаппарата, сторонников Лукашенко, которые пользовались этим ресурсом.





Здесь важнее экономические последствия. Это решение пугает бизнес в целом, возможных новых инвесторов. И особенно ускорит отток из IT-сектора. Ведь регистрация всех резидентов ПВТ фактически ставится под сомнение. Это прецедент возврата льгот, определенных указом президента. С такими же претензиями теперь могут прийти к любой компании ПВТ. Это в целом разрушает фундамент, на котором строятся экономические отношения в любой стране.





Но когда начинают преобладать инстинкты власти, иногда не до рассуждений.