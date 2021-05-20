Егор Лебедок: TUT.by был барьером на пути российского контента

Егор Лебедок. К TUT.BY может быть различное отношение, но что свойственно этому порталу – это определенный барьер на пути российского контента в головы беларусов, пишет известный блогер





У нас заблуждение большое, что все пользователи интернет шарят в политике, проверяют политические новости, адекватно оценивают ситуацию и т.д. Большинство использует интернет для чтения обычных житейских новостей и заголовков политических, с редким просмотром. TUT.BY для таких беларусов формировал белорусскую повестку дня, с беларусскими фоновыми новостями политики и жизни.





В период волны давления на СМИ в 2017 году люди удивлялись, почему, мол, не прикрывают их, по слухам и ходила такая мотивировка у властей – приход сюда вместо них российского контента (это еще был и период имитации независимости). В том смысле, что люди обычные, политикой мало интересующиеся, полезут на всякие мейлру, яндексдзены, одноклассники и прочие, где взгляд на Лукашенко и Беларусь будет формироваться - системно и управляемо – россиянами. Ведь всем очевидно, что бездари на ТВ и ТГ каналах лукашенковских не способны генерировать интересный контент для людей. Понимают это и в самой администрации Лукашенко (думаю, они оценивали эффективность и доверия к ТВ, и количество директивной подписки и ботов в лукашенковских каналах).





Учитывая, что по TUT.BY ментально российские человечки на белТВ и в «беларусских» ТГ-каналах начали говорить заранее, а еще в феврале Лукашенко с Путиным обсуждали в Сочи «работу СМИ в современных условиях (информационное противоборство)», то можно обоснованно предположить, что это часть сделки с Путиным за поддержку (или под давлением уже).





Неоднократно говорил и здесь повторю – пока все смотрят на торг по кредитам, нефти, интеграционным картам Лукашенко за поддержку Путиным (или под давлением) сдает беларусское – от культуры до повестки дня. Это людям мало заметно в объеме новостей, и это то, что Лукашенко не жалко сдать, на его взгляд. Для Лукашенко зачистка такого рода СМИ – это удержание власти от критики, в том числе и в контексте возможных политических кампаний по Конституции (что и для РФ, вероятно, нужно). Для Путина – это зачистка беларусского информационного пространства от всего беларусского с продвижением российской повестки (до этого шли и идут кампании по зачистке от флагов, дискредитация беларусскоговорящих и самого языка в каналах с милицейским контентом и стилем речи, разгон Купаловцев и более мелких структур культуры, и т.д. и т.п., еще сюда и зачистку католиков можно добавить). Как ранее говорил – работает Россия стратегически. Лукашенко на уровн дня.





Посмотрим, если TUT.BY свернут окончательно, то, скорее всего, Лукашенко практически слился Путину в информационном плане (еще ряд моментов можно посмотреть в ближайший месяц на сей счет), но если за возврат средств «в особо крупном размере» (отжим имущества hosting.by, например) и умеренную «нормализацию» TUT.BY вернут, то еще пытается бодаться.





Обращаю внимание читателей: в таких информационных условиях старайтесь придерживаться только своих тем в обсуждении, важных для народа Беларуси и ее независимости, не тратьте время на обсуждение закидонов Лукашенко про убийства или собачку, на споры по Израилю и Палестине, и тем более про российских звезд, Навального и др. политиков, блогеров и т.д. Держите в обсуждении только наши темы, весь творящийся трэш – не лишним будет и повторить то, что казалось бы все знают. Поскольку, наше молчание по нашим темам и обсуждение тем отвлеченных на руку лукашенковской и российской пропаганде. Не молчите.



