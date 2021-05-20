Некляев о Лукашенко-футболисте: «Если его кто-то зацепил, то он бросает все и бегает за этим человеком, пока не шандарахнет его по коленке»

Политик Владимир Некляев поделился мнением о том, как Александр Лукашенко реагирует на протест в стране на результаты выборов в Беларуси в августе 2020 года.