ДФР: TUT.BY прорабатывал вывод денег
ГосСМИ вслед за ДФР ведут атаку на TUT.by: считают чужие деньги.
Компания «ТУТ БАЙ МЕДИА», уклонившись от уплаты налогов, нанесла ущерб государству в размере несколько миллионов долларов. Об этом в эфире «Беларусь 1» рассказал представитель ДФР Александр Прокопенко.
По его словам, ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА», являясь резидентом ПВТ, использовало стороннее программное обеспечение и получало от этого выручку.
Для резидентов ПВТ важно, чтобы они оказывали услуги с использованием программного обеспечения собственной разработки. В данном же случае «ТУТ БАЙ МЕДИА» использовало стороннее программное обеспечение специализированное, получало выручку за счет этой деятельности, что является недопустимым для резидентов ПВТ», — поясниил Прокопенко.
Его коллега Дмитрий Дягилев дополнил информацию: ДФР была получена оперативная информация о том, что должностные лица «ТУТ БАЙ МЕДИА» прорабатывают открытие счета в латвийском банке с целью вывода денежных средств.
Вывод денег значительно бы затруднил возмещение ущерба, нанесенного их правонарушением. Поэтому органами финансовых расследований было принято решение приступить к реализации материалов, и было возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов», — сказал представитель департамента.
Кроме того, государственные СМИ — БелТА, ОНТ и другие — сегодня опубликовали справку о доходах гендиректора ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» Людмилы Чекиной.
Из справки следует, что сумма доходов топ-менеджера за декабрь 2019-го — май 2020 года составила 363 679,71 руб.
Рекордная зарплата Чекиной была выплачена в феврале 2020 года — 131,873 тыс. рублей. Дивиденды за этот месяц составили 20 тыс. рублей.
В другие месяцы при зарплате 6981 рубль суммы дивидендов указаны в диапазоне от 12 408 рублей до 70 тыс. рублей.
Из этой общей суммы доходов Чекина уплатила подоходного налога 29 335 рублей, а отчисления в пенсионный фонд составили 69,98 рубля.
В целом госСМИ в пролетарских традициях пока делают упор именно на денежной стороне. Зависть?..
Впрочем, будем помнить и о том, что каждый раз при возбуждении громкого дела силовики озвучивают астрономические суммы "ущерба". Но
а) они далеко не всегда они совпадают с обвинением
б) далеко не всегда это оказывается ущерб.
К ме того, налоговый режим у крупнейшего новостного интернет-портала был точно таким же, как и других резидентов ПВТ. Исключили TUT.by из числа резидентов только вчера, 18 мая.
- ПВТ же принимал наши отчеты, видел, чем мы занимаемся. И вдруг нас лишают членства в ПВТ, тут же блокируют домен, ссылаясь на закон о СМИ, хотя мы СМИ уже не являемся и от имени фондов никогда не выступали. При этом, речь якобы о налогах, а начинают почему-то забирать журналистов, обыскивать инженеров, нападать на Hoster.by и АV.by. Забирают человека, который вообще не имеет отношения к Tut.by — Дарью Данилову. Забирают и практически доводят до инсульта вдову Юрия Зиссера Юлию Чернявскую, — говорит соучредитель TUT.by Кирилл Волошин. —Залповым огнем по странной логике. Общим знаменателем которой является происхождение акционеров. У Hoster.by и Tut.by схожий состав акционеров. Tut.by - миноритарный акционер Rabota.by и Rocket Data Дарьи Даниловой.... Мы вступили в ПВТ 2019 году. Поскольку мы размещаем рекламу в интернете, мы разрабатываем под нее соответствующий софт: рекламную платформу, рекламный кабинет, систему бронирования и т.д. По сути, в любом проекте Tut.by есть разработка софта. Какую деятельность мог вести Tut.by, не соответствующую правилам ПВТ, у меня даже нет догадок. Мы не только генерируем контент, мы и софтверная компания,— утверждает Волошин.
"Белорусский партизан"
22:39 19/05/2021
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