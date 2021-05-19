ДФР: TUT.BY прорабатывал вывод денег





Компания «ТУТ БАЙ МЕДИА», уклонившись от уплаты налогов, нанесла ущерб государству в размере несколько миллионов долларов. Об этом в эфире «Беларусь 1» рассказал представитель ДФР Александр Прокопенко.





По его словам, ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА», являясь резидентом ПВТ, использовало стороннее программное обеспечение и получало от этого выручку.





Для резидентов ПВТ важно, чтобы они оказывали услуги с использованием программного обеспечения собственной разработки. В данном же случае «ТУТ БАЙ МЕДИА» использовало стороннее программное обеспечение специализированное, получало выручку за счет этой деятельности, что является недопустимым для резидентов ПВТ», — поясниил Прокопенко.





Его коллега Дмитрий Дягилев дополнил информацию: ДФР была получена оперативная информация о том, что должностные лица «ТУТ БАЙ МЕДИА» прорабатывают открытие счета в латвийском банке с целью вывода денежных средств.





Вывод денег значительно бы затруднил возмещение ущерба, нанесенного их правонарушением. Поэтому органами финансовых расследований было принято решение приступить к реализации материалов, и было возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов», — сказал представитель департамента.





Кроме того, государственные СМИ — БелТА, ОНТ и другие — сегодня опубликовали справку о доходах гендиректора ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» Людмилы Чекиной.



Из справки следует, что сумма доходов топ-менеджера за декабрь 2019-го — май 2020 года составила 363 679,71 руб.

Рекордная зарплата Чекиной была выплачена в феврале 2020 года — 131,873 тыс. рублей. Дивиденды за этот месяц составили 20 тыс. рублей.

В другие месяцы при зарплате 6981 рубль суммы дивидендов указаны в диапазоне от 12 408 рублей до 70 тыс. рублей.

Из этой общей суммы доходов Чекина уплатила подоходного налога 29 335 рублей, а отчисления в пенсионный фонд составили 69,98 рубля.

В целом госСМИ в пролетарских традициях пока делают упор именно на денежной стороне. Зависть?..

Впрочем, будем помнить и о том, что каждый раз при возбуждении громкого дела силовики озвучивают астрономические суммы "ущерба". Но





а) они далеко не всегда они совпадают с обвинением





б) далеко не всегда это оказывается ущерб.









К ме того, налоговый режим у крупнейшего новостного интернет-портала был точно таким же, как и других резидентов ПВТ. Исключили TUT.by из числа резидентов только вчера, 18 мая.



