Отношения Беларусь-Запад: все стабильно плохо









На этом фоне западные страны не спешат вводить дополнительные санкции и применять другие активные меры воздействия на официальный Минск, пишет Belarus in focus.





10 мая прошло заседание глав внешнеполитических ведомств стран ЕС. По его итогам верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жузеп Боррель в очередной раз заявил о продолжении работы над четвёртым пакетом санкций против Беларуси. Он выразил надежду, что санкции будут одобрены уже в ближайшие недели.





Ранее предполагалось, что четвёртый пакет будет принят уже в январе этого года, но потом сроки неоднократно отодвигались. Это свидетельствует как о несогласованности позиций по санкционному списку между странами-членами Евросоюза, так и о сохранении европейскими политиками инструментов на тот случай, если режим в Беларуси прекратит наращивать конфронтацию.





10 мая генеральный директор департамента политики соседства и переговоров по расширению Еврокомиссии Мачей Поповски представил лидеру демократической Беларуси Светлане Тихановской проект всеобъемлющего плана помощи ЕС для Беларуси, работа над которым велась последние месяцы во взаимодействии с командой Светланы Тихановской. Пока подробности плана и конкретный размер помощи не озвучиваются. По официальному заявлению, план предполагает финансовую макропомощь для экономики, поддержку политических и экономических реформ, в том числе с участием Международного валютного фонда, Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития. Подготовка к реализации плана предусматривает возможность проведения таких мероприятий, как Форум инвесторов для новой Беларуси и конференции доноров.





14 мая дипломатические миссии Европейского союза призвали беларуские власти выполнять свои международные обязательства и обязательства перед ООН и ОБСЕ. Такое заявление появилось в Facebook Представительства ЕС в Беларуси после того, как 14 мая дипломаты ЕС не смогли попасть в зал суда, где начался процесс над группой студентов и преподавателей за участие в акциях протеста в августе 2020 года.



