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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Онлайн-петицию в защиту портала TUT.BY подписали более 10 тыс. человек

Свыше 10 тыс. человек подписали петицию на сайте petitions.by, в тексте которой произошедшие с TUT.by события называются "политически мотивированными и необоснованными", а также содержится призыв немедленно прекратить давление на портал.



Обращение к министерству информации и Комитету госконтроля появилось на сайте 18 мая около 16:00, его планируется направить в данные госорганы спустя неделю сбора подписей. В тексте петиции требуется разблокировать портал TUT.by на время проведения расследования, прекратить препятствовать журналистам издания выполнять свою профессиональную деятельность, обеспечить право на труд журналистов портала, и обеспечить возможность выполнения ими своих служебных обязанностей, пишет smartpress.by.

Напомним, утром 18 мая стало известно об обысках у руководителей и сотрудников интернет-портала TUT.BY, сайта AV.BY и HOSTER.BY. Комитет госконтроля сообщил, что возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" - по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 243 УК (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере). Мининформ отчитался о том, что доступ к TUT.BY ограничен на основании уведомления Генпрокуратуры "за многочисленные факты нарушений Закона о СМИ". 

По данным исследования компании Gemius, аудитория TUT.BY составляет более 3,3 млн человек - это 62,58% охвата интернет-пользователей в стране. Согласно информации сайта Similarweb.com, у TUT.BY 394 млн просмотров за последний месяц.
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