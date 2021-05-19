







Обращение к министерству информации и Комитету госконтроля появилось на сайте 18 мая около 16:00, его планируется направить в данные госорганы спустя неделю сбора подписей. В тексте петиции требуется разблокировать портал TUT.by на время проведения расследования, прекратить препятствовать журналистам издания выполнять свою профессиональную деятельность, обеспечить право на труд журналистов портала, и обеспечить возможность выполнения ими своих служебных обязанностей, пишет smartpress.by.





Напомним, утром 18 мая стало известно об обысках у руководителей и сотрудников интернет-портала TUT.BY, сайта AV.BY и HOSTER.BY. Комитет госконтроля сообщил, что возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" - по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 243 УК (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере). Мининформ отчитался о том, что доступ к TUT.BY ограничен на основании уведомления Генпрокуратуры "за многочисленные факты нарушений Закона о СМИ".





По данным исследования компании Gemius, аудитория TUT.BY составляет более 3,3 млн человек - это 62,58% охвата интернет-пользователей в стране. Согласно информации сайта Similarweb.com, у TUT.BY 394 млн просмотров за последний месяц.