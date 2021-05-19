Аналитик: Путин попал в ловушку поддержки Лукашенко

Класковский рассказал о ловушке Лукашенко для Путина. Фото ndsmi.by





Такое мнение на сайте радиостанции "Эхо Москвы" высказал аналитик, политолог Александр Класковский, передает информационно-новостное издание monavista.ru.





По мнению политолога, Лукашенко затягивает Путина в свою "ловушку поддержки".





Цели встречи двух лидеров стран разные: для Лукашенко необходимо "выбить" из Москвы дешевые энергоресурсы и кредит, для Кремля - углубление интеграционных процессов. Но, как считает эксперт, реальных рычагов влияния на Минск у Кремля нет.





Ранее, в сентябре прошлого года президенты договорились о выделении Беларуси кредита в 500 миллионов долларов. Однако, деньги до сих пор не перечислены. И цены на энергоносители также не упали особо в цене. Россия держит Беларусь на "голодном пайке", но оказывать на нее реальное давление не сможет, потому что именно за такие действия и критикует запад.





Поэтому, Путин попал в "ловушку", когда вынужден поддерживать Лукашенко, хотя это совсем не выгодно России. Но по иному не получится, считает эксперт.







