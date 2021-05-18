+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Директор «Белсата»: «Так с заключенными не обходились даже во время военного положения в Польше»

Директор «Белсата» Агнешка Ромашевская-Гузы высказалась о ситуации вокруг общественных деятелей польской диаспоры.

Директор Белсата Агнешка Ромашевская-Гузы. Источник: Agnieszka Romaszewska / Facebook

Речь идет об общественном деятеле польского меньшинства в Беларуси Анжелике Борис, журналисте и активисте Союза поляков в Беларуси Анджее Почобуте, руководителе Лидского отделения независимого СПБ Ирене Бернацкой, директоре общественной школы при Союзе поляков в Волковыске Марии Тишковской и директоре польской школы в Бресте Анне Панишевойпишет Белсат.

«Разными путями до меня дошли сведения, что Анжелике Борис предлагали освобождение взамен за согласие о депортации из Беларуси. Она отказалась.

Вероятно, что такое же предложение получил и Анджей Почобут и тоже отказался. Здесь я могу сказать только «Позор!», – сообщает на своей странице в «Фейсбуке» директор «Белсата» Агнешка Ромашевская-Гузы.

«Ирена Бернацкая не сказала ни «да», ни «нет», Мария Тишковская была готова согласиться. Пожалуй, Анна Панишева пребывает в плохом физическом и психическом состоянии».

К сожалению, сложно узнать больше: адвокаты вынуждены молчать под жестким требованием нераспространения, письма часто не доходят. Такого обращения с заключенными не было даже в Польше во время военного положения!!!»
Источник: Белсат
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
TUT.BY как «партнер» и могильщик «лукашизма»
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму беларусу.
Ольга Карач
Переговоры Светланы Тихановской с лукашенко
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]