Елисеев: «Выживание режима в Беларуси возможно лишь при двух условиях»

— Воскресный выпуск новостей на телеканале СТВ намекнул, что расправа с ведущим белорусским изданием уже на горизонте, — пишет Андрей Елисеев. — Оказалось, что «на горизонте» – это слишком далекая аналогия; лаг между телепрограммой и ударом по TUT.BY составил менее полутора суток.





Телеведущий СТВ без признаков улыбки на лице заявил, что в свое время сам Барак Обама лично (!) консультировал основателя TUT.BY Юрия Зиссера о том, как подрывать белорусское государство. А печально известная рубрика «Орден Иуды» фактически обвинила издание в экстремизме, напрямую назвала TUT.BY «уголовниками» и сравнила его со «старым педофилом». Журналисты TUT.BY демонстрировались на фоне веревки для повешения и семейной фотографии Геббельса.





Происходит авторитарная классика: если не в состоянии противостоять информации (читай: объективному освещению событий), расправляйся с теми, кто ее разносит.





Грядущее кратное увеличение репрессий в отношении СМИ и блогеров было очевидны с мая-июня прошлого года, и серьезный удар по ведущему независимому СМИ был скорее вопросом времени. Не исключено, что его несколько ускорила дата освобождения журналистки TUT.BY Екатерины Борисевич, ранее осужденной по абсурдному делу "0 промилле".





Белорусским властям была категорически не нужна картинка радостной встречи Екатерины с проявляющими солидарность коллегами и красивый репортаж про это с сотнями тысяч просмотров. Они стараются упредить любое событие, которое могло бы подпереть моральный дух белорусской аудитории.





Их цель – систематическое запугивание и дизморализация населения. Институциональный опыт в этой сфере у властей, а точнее у унаследованных от СССР спецслужб, весьма богатый. Собственно, вся история советской системы – это удержание власти меньшинством через опробованные методы запугивания, дизморализации и оболванивания большинства.





Разгром TUT.BY будет иметь коллосальные последствия для медиасферы Беларуси, потому как TUT.BY – не просто «популярное СМИ», а без преувеличения медиагигант. Большие перемены для рекламного рынка, для принципов функционирования всех независимых СМИ.





Дальнейшие значимые перемены в медиапотреблении белорусов, где увеличение роли Телеграма и социальных сетей типа Инстаграма в информировании про социально-политические события – один из самых явных трендов. За сутки число подписчиков Телеграм-канала TUT.BY увеличилось на 65 тысяч.





Выживание текущего политического режима в Беларуси в среднесрочной перспективе возможно лишь при двух условиях:





— Сдача дополнительных кусков суверенитета России (это уже произошло в информационной сфере и ускоренно происходит в прочих) и передача ей тотального контроля над экономикой через принятие «углубленной интеграции».





— Превращение Беларуси в «европейский Туркменистан» через серьезное попрание прав и свобод граждан практически во всех сферах – это уже по большей части произошло законодательно либо на практике.





Развитие негативного сценария «БССР-2» продолжается. Важнейшими переменными остаются результаты торга по новому интеграционному пакту с Кремлем и внутриполитическая и экономическая динамика в России, пишет Салідарнасць.



