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Светлана Алексиевич: «Сейчас пришло время арестовывать слово»

Нобелевский лауреат — о ситуации вокруг TUT.BY и о том, что всем нам нужно делать.




Слова Светланы Алексиевич приводит Белорусский ПЕН-центр, председателем которого она является.

— Сначала власть боялась девушек в белом с цветами – и их арестовывали. Сейчас пришло время арестовывать слово. Очевидно, что власть имеет план уничтожения всей свободолюбивой части общества, и у нас нет другого выхода как объединиться. Может, у кого-то остались иллюзии, что можно выжить в одиночку, но это не так: нам всем вместе нужно мирно противостоять, иначе нас уничтожат, — считает Светлана Алексиевич.
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