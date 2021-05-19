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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Глава Администрации: референдум по Конституции не спровоцирует новых протестов

Референдум по конституции планируется в начале года, и он не спровоцирует новую волну протестов в стране. Такое мнение высказал глава Администрации президента Игорь Сергеенко.




"Полагаю, что референдум не спровоцирует новую волну протестной активности. По сути дела, да, попытки такие предпринимаются, в том числе из-за рубежа и беглыми гражданами нашей страны. Призывы раздаются, но они не находят особой поддержки среди населения", – заявил он.

Напомним, что и на последних президентских выборах власти больших протестов не ожидали. Так что ситуация, видимо, будет все-таки зависеть от того проекта Конституции, который будет предложен на голосование.
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