Представитель Кремля подтвердил, что в конце мая Путин и Лукашенко могут встретиться в Москве. О чем будет очередной и «очень тайный» разговор правителей?





– Вряд ли они будут обсуждать особенности выпуска белорусских облигаций на российском рынке, – отметил на Примусе директор управляющей компании «Просто» Александр Малашко.





Если коротко, то «Валодзя, я не деньги буду просить!» Вопрос на сегодня гораздо глубже и серьезнее – о том, что делать дальше. Потому что один человек точно понимает: без поддержки второго он уже никак не обойдется. А глядя на некое отсутствие у Владимира Владимировича желания вообще что-либо делать, думаю, все процессы, связанные с Александром Григорьевичем, ему уже сильно поднадоели.





Простого решения, от которого бы все выиграли, не то чтобы нет. Оно есть, но его никто не будет ни озвучивать, ни друг другу предлагать, а будут всячески стараться «выцыганить» друг у друга как можно больше «плюшек». Разговор будет идти именно о них, хотя здравый смысл говорит сделать совершенно по-другому.





Вполне возможно, что речь опять будет идти о необходимости «дать отпор НАТО», чтобы имитировать хоть какое-то движение. И Путин, весьма вероятно, на это пойдет.





Все остальное – дорожные карты, БелАЭС, аспекты строительства обновленного союзного государства и так далее – будет в секретном порядке принято и легализовано. Ничего наружу не вылезет, а на вопросы, так что же решили в результате встречи, начнутся, как всегда, шпионские игры. И это будет продолжаться в ожидании, чье здоровье сдаст первым.





Пока же в Беларуси даже самые крепкие предприниматели, которые никогда раньше не смотрели в сторону заграницы, говорят о том, что «надо валить».