



"В процессе заседаний комиссии обсуждены конституционные новации, связанные с совершенствованием избирательной системы Беларуси. В ходе работы комиссии было высказано консолидированное мнение о целесообразности перехода на единый день голосования при выборах в представительные органы власти. Отмечу, что все предложения, поступающие в комиссию, основываются на инициативах, высказанных на диалоговых площадках, при встречах в коллективах, на личных приемах, при письменных обращениях граждан", - сказала председатель Минского областного совета депутатов, член Совета Республики, член Конституционной комиссии Наталья Якубицкая.





Она подчеркнула, что при поддержке гражданами проекта обновленной Конституции на референдуме полномочия депутатов, избранных в состав местных советов, в январе 2022 года продлятся лишь до единых выборов в Национальное собрание и местные советы. То есть до ноября 2023 года. "За такой короткий промежуток времени депутаты не смогут в полной мере реализовать свои депутатские полномочия, раскрыть свой потенциал. Электоральная кампания повлечет дополнительные финансовые, организационные и технические издержки, - отметила Якубицкая.





По ее словам, "с учетом того, что правом инициирования внесения изменений в Конституцию наделены глава государства или не менее 150 тыс. граждан Беларуси, обладающих избирательным правом, предлагается рассмотреть вопрос об обращении к президенту с просьбой внесения проекта закона в парламент об изменении ст.118 Конституции в части увеличения сроков полномочий депутатов местных советов депутатов".





"До принятия окончательного решения палатами парламента этот вопрос будет всесторонне обсужден в постоянных комиссиях палат парламента", - говорится в сообщении.





Единый день голосования существует в России, в установленную дату избирают депутатов всех уровней и губернаторов.