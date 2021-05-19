Единый день голосования на выборах депутатов всех уровней может появиться в Беларуси
Парламентарии в ходе совместного заседания Палаты представителей и Совета Республики выступили за переход на единый день голосования при выборах в представительные органы власти, сообщает госагентство БелТА.
"В процессе заседаний комиссии обсуждены конституционные новации, связанные с совершенствованием избирательной системы Беларуси. В ходе работы комиссии было высказано консолидированное мнение о целесообразности перехода на единый день голосования при выборах в представительные органы власти. Отмечу, что все предложения, поступающие в комиссию, основываются на инициативах, высказанных на диалоговых площадках, при встречах в коллективах, на личных приемах, при письменных обращениях граждан", - сказала председатель Минского областного совета депутатов, член Совета Республики, член Конституционной комиссии Наталья Якубицкая.
Она подчеркнула, что при поддержке гражданами проекта обновленной Конституции на референдуме полномочия депутатов, избранных в состав местных советов, в январе 2022 года продлятся лишь до единых выборов в Национальное собрание и местные советы. То есть до ноября 2023 года. "За такой короткий промежуток времени депутаты не смогут в полной мере реализовать свои депутатские полномочия, раскрыть свой потенциал. Электоральная кампания повлечет дополнительные финансовые, организационные и технические издержки, - отметила Якубицкая.
По ее словам, "с учетом того, что правом инициирования внесения изменений в Конституцию наделены глава государства или не менее 150 тыс. граждан Беларуси, обладающих избирательным правом, предлагается рассмотреть вопрос об обращении к президенту с просьбой внесения проекта закона в парламент об изменении ст.118 Конституции в части увеличения сроков полномочий депутатов местных советов депутатов".
"До принятия окончательного решения палатами парламента этот вопрос будет всесторонне обсужден в постоянных комиссиях палат парламента", - говорится в сообщении.
Единый день голосования существует в России, в установленную дату избирают депутатов всех уровней и губернаторов.
14:32 19/05/2021
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