+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Единый день голосования на выборах депутатов всех уровней может появиться в Беларуси

Парламентарии в ходе совместного заседания Палаты представителей и Совета Республики выступили за переход на единый день голосования при выборах в представительные органы власти, сообщает госагентство БелТА.


"В процессе заседаний комиссии обсуждены конституционные новации, связанные с совершенствованием избирательной системы Беларуси. В ходе работы комиссии было высказано консолидированное мнение о целесообразности перехода на единый день голосования при выборах в представительные органы власти. Отмечу, что все предложения, поступающие в комиссию, основываются на инициативах, высказанных на диалоговых площадках, при встречах в коллективах, на личных приемах, при письменных обращениях граждан", - сказала председатель Минского областного совета депутатов, член Совета Республики, член Конституционной комиссии Наталья Якубицкая.

Она подчеркнула, что при поддержке гражданами проекта обновленной Конституции на референдуме полномочия депутатов, избранных в состав местных советов, в январе 2022 года продлятся лишь до единых выборов в Национальное собрание и местные советы. То есть до ноября 2023 года. "За такой короткий промежуток времени депутаты не смогут в полной мере реализовать свои депутатские полномочия, раскрыть свой потенциал. Электоральная кампания повлечет дополнительные финансовые, организационные и технические издержки, - отметила Якубицкая.

По ее словам, "с учетом того, что правом инициирования внесения изменений в Конституцию наделены глава государства или не менее 150 тыс. граждан Беларуси, обладающих избирательным правом, предлагается рассмотреть вопрос об обращении к президенту с просьбой внесения проекта закона в парламент об изменении ст.118 Конституции в части увеличения сроков полномочий депутатов местных советов депутатов".

"До принятия окончательного решения палатами парламента этот вопрос будет всесторонне обсужден в постоянных комиссиях палат парламента", - говорится в сообщении.

Единый день голосования существует в России, в установленную дату избирают депутатов всех уровней и губернаторов.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
TUT.BY как «партнер» и могильщик «лукашизма»
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму беларусу.
Ольга Карач
Переговоры Светланы Тихановской с лукашенко
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]