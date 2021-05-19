Обновлен список задержанных по делу TUT.by
Информацию обнародовала редакия в своем телеграм-канале.
Коллектив TUT.BY до сих пор продолжает выяснять информацию о нахождении и статусе своих коллег. О задержании некоторых из них стало известно 18 мая, после того, как в главном и региональных офисах TUT.BY, а также дома у сотрудников прошли обыски. До поздней ночи часть сотрудников не выпускали из офиса TUT.BY. О судьбе некоторых работников стало известно только сегодня.
По уточненной информации, задержаны
• заместитель главного бухгалтера Мария Новик
• заместитель генерального директора по техническим вопросам Александр Дайнеко
• менеджер Андрей Авдеев
А также наши коллеги, о задержании которых мы сообщали ранее. Это:
• редактор Ольга Лойко (находится на Окрестина)
• журналист Елена Толкачева (находится на Окрестина)
• главный редактор Марина Золотова
• генеральный директор Людмила Чекина
• главный бухгалтер Анжела Ассад
• заместитель директора Ирина Рыбалко
• главный инженер Алла Лапатко
• юрист Екатерина Ткаченко
Кроме того, до сих пор ни близким, ни адвокату неизвестно, где находится вдова Юрия Зиссера Юлия Чернявская.
Напомним, что сегодня журналистов в офис издания не пустили.
"Белорусский партизан"
14:33 19/05/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение