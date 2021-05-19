Gazeta Prawna:"Россия устала от Лукашенко"
Российские политические элиты устали от политики белорусского лидера Александра Лукашенко и могут форсировать «поглощение» Россией Беларуси.
Об этом со ссылкой на польского эксперта Марека Будзиша пишет Dziennik Gazeta Prawna.
Эксперт уверен, что сам Лукашенко пытается тянуть время, объявив о своем гипотетическом уходе и указав на возможных преемников. Однако вряд ли это изменит стратегические планы Москвы, поэтому в ближайшее время стоит ждать обострения ситуации в Белоруссии, считает Будзиш.
13:29 19/05/2021
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