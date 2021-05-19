







Об этом активист из Гомеля рассказал «Гомельскай вясне» . По его словам, в конце апреля в отделении милиции Новобелицкого района ему читали лекцию о «негативном влиянии деструктивных телеграм-каналов и позитивном влиянии государственных СМИ».





При этом список тех самых «деструктивных» каналов гомельчанину не предоставили. Милиционеры настоятельно советовали всю информацию брать исключительно в госСМИ, называя их наиболее надежными.



