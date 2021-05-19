



Об этом в своем телеграм-канале сообщил политик, общественный и культурный деятель Николай Халезин.





«Данный кейс основан на свидетельствах сотен жертв, а также задокументированных уликах, аудиовизуальных уликах, расследованиях «в поле» и информации из открытых источников», — заявил он.





Николай Халезин отметил, что на основании статьи 15 Римского Статута каждый человек, группа или организация может предоставить информацию по обвинению в преступлениях или потенциальных преступлениях Международному уголовному суду. Информация предоставляется в офис прокурора суда, пишет Телеграф





Римский статут Международного Уголовного Суда — международный договор, учредивший Международный уголовный суд. Принят на дипломатической конференции в Риме 17 июля 1998 года и вступил в силу с 1 июля 2002 года.





По состоянию на март 2016 года, договор подписали 139 государств, но ратифицировало 124. Так, Беларусь не подписала Римский статут и не признает юрисдикцию МУС. Так что суд не может рассматривать дела по преступлениям, совершенным на территории Беларуси.





Однак прокурор Международного суда может начать расследование при условии, когда поступает специальное обращение (резолюция) от Совета Безопасности ООН.





Материалы планируют подать Международное партнерство по правам человека, Норвежский Хельсинкский комитет, адвокатская организация Global Diligence и организация Truth Hounds.





Ранее четыре немецких адвоката обратились в Федеральную прокуратуру в Карлсруэ в связи с применением насилия в отношении мирных жителей Беларуси на фоне мирных протестов, начавшихся после президентских выборов в августе 2020 года.





От имени пострадавших от пыток белорусов юристы заявили в прокуратуру «о преступлениях против человечности, совершенных правителем Беларуси Александром Лукашенко», которого ЦИК страны в очередной раз объявил победителем выборов.





Сам Лукашенко назвал обращение в прокуратуру Германии в отношении его и обвинения в преступлениях против человечности “глупым шагом” и “сиюминутной политикой”.