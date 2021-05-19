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МИД Литвы осудил атаку на TUT.by и предложил дом всем ищущим убежище

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис предложил помощь белорусам.


«Тяжело видеть репрессии нелегитимного режима Лукашенко в отношении одного из последних белорусских независимых новостных сайтов TUT.by и его журналистов», - написал Ландсбергис в Twitter.

Он добавил, что Литва готова предложить дом вдали от дома всем ищущим убежище. «Вместе мы победим тиранию и ложь», – отметил Ландсбергис.
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