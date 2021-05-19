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Главы стран ЕАЭС обсудят 21 мая интеграционное взаимодействие в посткризисный период

Очередное заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) состоится 21 мая под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, сообщил его пресс-секретарь Берик Уали.


"В ходе заседания ВЕЭС, которое состоится в режиме видеоконференцсвязи, будут обсуждены приоритетные вопросы сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза и рассмотрены задачи на среднесрочную перспективу. Отдельное внимание будет уделено интеграционному взаимодействию в посткризисный период и устранению препятствий на внутреннем рынке Союза", - написал Уали во вторник на своей странице в Facebook.

Уали отметил, что в мероприятии примут участие почетный председатель ВЕЭС, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент России Владимир Путин, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян, председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович.

 
Также планируется участие президента Кубы Мигеля Диас-Канеля и президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в качестве глав государств-наблюдателей при ЕАЭС, пишет interfax.by
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