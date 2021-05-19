О влиянии СМИ: Получится ли зачистить информационное поле в Беларуси?

Борис Горецкий. Такое мнение в беседе с «Ежедневником" высказал юрист Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ)





Он отметил, что операция против TUT.BY готовилась уже давно. По его словам, ресурс, скорее всего, был у власти самой острой костью в горле на медийном рынке в стране.





«Очевидно, что власти вначале расправлялись с политиками, активистами, потом началось давление на правозащитников и теперь они добрались до медиа. Когда уличный сектор зачищен, и они не боятся никаких протестов, власть пришла в сферу массовой информации, чтобы здесь все полностью закатать под асфальт», – сказал юрист.





При этом Борис Горецкий обратил внимание, что TUT.BY – это не просто медиа, это медиа-структура, которая связана со всеми сферами жизни и экономики.





«Это ведь не только новости, но и огромная рекламная площадка, где рекламировалось большинство белорусских предприятий и организаций. Власть наверняка хотела контролировать этот сегмент, поэтому и было принято такое решение», – считает эксперт.





«Вообще это старая история. Данный бизнес давно хотело прибрать под себя государство, – отметил в комментарии «Ежедневнику» политолог, директор института «Политическая сфера» Андрей Казакевич. – Вспомним, что не так давно TUT.BY лишили статуса СМИ. Плюс тут были и личные обиды на портал у силовиков, у истеблишмента».





«И здесь даже дело не в информационной политике, проводимой ресурсом, – добавил политолог. – Основной фактор масштабной атаки против TUT.BY – это его большое влияние в Беларуси. Властям не нравилось, что такой крупный ресурс находился не под контролем государства».

Получится ли зачистить онлайн-пространство?

Как отметил Борис Горецкий, неизвестно, что будет дальше, но надо верить и надеяться, что TUT.BY уничтожить не получится.





«Даже если власти его заблокируют и не вернут ему домен, он будет работать через Телеграм, где у него уже под 500 тыс. подписчиков. Вообще независимые медиа в Телеграм и на других площадках в большом отрыве от государственных», – добавил он.





Эксперты уверены, что, несмотря на все репрессии, у власти не получится сегодня зачистить полностью онлайн-пространство Беларуси.





«Сегодня это сделать невозможно, – считает Андрей Казакевич. – Но, мне кажется, у власти есть на сегодня стратегическая цель – взять контроль над большинством аудитории».





«Убрать независимые СМИ с информационного поля евозможно, – полагает и Борис Горецкий. – Можно делать что угодно, но невозможно людей принудительно заставить читать государственные медиа и то, что им неинтересно. Люди будут искать информацию. Сегодня в век современных технологий информация как вода. Она просачивается везде, как этому бы кто не мешал. Во-первых, такие технологии, во-вторых, люди сами ищут информацию».





Юрист БАЖ напомнил, что с мая прошлого года в целом идет планомерное ужесточение контроля со стороны властей в отношении независимых медиа.





«Когда-то мы с ужасом смотрели на ситуацию в России, Турции, и думали, что такого у нас не будет. Сейчас же мы пришли к тому, что в Беларуси ситуация как там, а может и хуже. Мы просто начали жить в другом мире, ином измерении, когда нас откинули на какое-то количество десятилетий назад», – резюмировал Борис Горецкий.





Напомним, 18 мая домен популярного в Беларуси портала TUT.by был заблокирован. По информации Мининформа, Генпрокуратура установила многочисленные факты нарушений Закона о СМИ в части размещения запрещенной информации в ряде публикаций на интернет-ресурсе tut.by.





Также Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля возбудил в отношении должностных лиц портала TUT.by уголовное дело по ч.2 ст.243 Уголовного кодекса Беларуси (уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере).



