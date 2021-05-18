Президент Кыргызстана переходит на дистанционный режим работы
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров переходит на дистанционный режим работы в связи с предстоящими международными мероприятиями.
Об этом сообщила пресс-служба главы государства, пишет ru.oxu.az со ссылкой на 24.kg.
По ее данным, он сделал это в связи с запланированными ранее международными мероприятиями в целях соблюдения санитарных требований с учетом сохраняющейся напряженной эпидемической ситуации.
Глава государства держит на постоянном контроле все события, происходящие в стране, в том числе социально-экономического характера, отметили в пресс-службе.
Напомним, в конце мая ожидается рабочий визит Садыра Жапарова в Россию. Ранее МИД КР также сообщил, что президент планирует посетить Турцию.
21:56 18/05/2021
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