Медиаэксперт: Все заблокировать невозможно

- Власти давно давно говорили о нелояльности TUT.BY, задолго до 9 августа 2020 года. Весь политический кризис, который длится с начала 2020 года, резкое падение доверия к Александру Лукашенко, вероятное высокое падение его рейтинга (поскольку с соцопросами в Беларуси сложно, можно скорее говорить, что по разным фрагментарным данным и доверие, и рейтинг Лукашенко сильно упали). И когда большая часть общества поверила, что Александр Лукашенко проиграл выборы и участвовала в протестах фальсификаций результатов выборов, и особенно – против применения насилия к демонстрантам, TUT.BY освещал все это, освещал открыто, не прибегая к эзопову языку, что властям явно не нравилось.





С учетом того, что TUT.BY, по данным Gemius, охватывает больше половины белорусской интернет-аудитории (это самый влиятельный канал в Беларуси), то перед властями стояла задача: либо заставить портал изменить редакционную политику тем или иным способом (покупка, давление через рекламу и прочее-прочее), либо иным способом, который мы увидели сегодня. Сайт заблокировали, в редакции проходит обыск, ряд сотрудников задержаны, возбуждено уголовное дело по нарушению налогового законодательства. Это значит, что по крайней мере TUT.BY как бизнес сейчас находится в обморочном состоянии: редакция может работать, и продолжает работать, несмотря ни на что, в редакции много профессионалов, она одна из самых крупных редакций оп штатному составу, но зарабатывать деньги в ситуации, когда счета арестованы, использовать основной ресурс – раскрученный портал, у которого огромная посещаемость, а используешь другие площадки, сложно. Производить контент редакция сможет, но не сможет доставлять контент к читателю по самому раскрученному каналу. Ситуация выглядит так на данный момент.





Можно сказать, что власти уже получили, что хотели – с одной стороны, а с другой – они привлекли дополнительное внимание к этой проблеме. Но я не уверен, что оно пойдет на пользу: портал TUT.BY многие любили, многие считали источником объективной информации, источником, которому они доверяли. Очередное действие, которое никак не может быть популярным среди массовой аудитории, не уверен, что оно пойдет в копилку увеличения любви к правящему режиму. А если делать упор не на любовь, а на силу, то в данном случае действия в значительной степени могут быть эффективными, потому что без зарабатывания денег портал не сможет долго существовать.





- Зачем властям понадобилась спецоперация против TUT.BY?









- Им нужно было изменить редакционную политику. А кроме понимания ситуации в терминах информационной борьбы есть еще и личные амбиции тех или иных царедворцев: к -то может убедить Лукашенко, что победой над порталом TUT.BY он защитил власть. За это легко получить награду. Сложно убедить в великой победе, занимаясь уничтожением небольших региональных изданий, но одного ведущего портала на дополнительные звездочки на погоны, наверное, хватит.





- Фактическое уничтожения TUT.BY…





- Это удушение медиа-бизнеса, но оно не обязательно приведет к ликвидации портала TUT.BY. Когда в ситуации удушения бизнеса оказался Марцев, то его издание (то было время бумажных СМИ) потеряло возможность распространяться и зарабатывать деньги, его дело перестало быть медиа-бизнесом, а стало небольшим сайтом. В ситуации множества платформ, когда люди могут получать информацию не только с сайта, но с Телеграма, с социальных сетей (все заблокировать невозможно), может получиться ситуация, когда, победив в одном месте, отсоединив от крупного портала аудиторию, власти получат борьбу с распространением информации по очень многим платформам. А это уже проблема, решить которую намного сложнее. Намного проще объявить канал экстремистским, но TUT.BY на это явно не тянет, он, наоборот, сделан по правилам новостной журналистики. Соответственно, этот коллектив, даже если и не сможет использовать основной канал, может использовать другие платформы, и распространение информации от этой команды, скорее всего, продолжится. Я уже не буду рассуждать о том, что в принципе журналистское сообщество обязательно будет подставлять плечо порталу TUT.BY, его сотрудникам.





- TUT.BY – это первая ласточка, или последняя?..





- И не то, и не другое. Мы уже наблюдали закручивание гаек в отношении печатных. Или традиционных, СМИ: и «Народная воля» не издается, из 15 общественно-политических региональных изданий в системе распространения осталась едва ли треть; большинство из них либо перестали издаваться, либо издаются, но находятся вне системы распространения, что мешает зарабатыванию денег. А если они сегодня не зарабатывают деньги и живут на доходы, полученные ранее, то потом вынуждены будут уволить сотрудников или искать другие способы зарабатывания денег. Но с этим пока сложно. Помимо чисто политических рычагов сужение экономики, сужение емкости рынка рекламы в Беларуси. В 2019 году закончился восстановительный период белорусской экономики, а в 2020 году сошлись вместе и Covid-19, и политический кризис, а сейчас – пертурбация на рынках медиа – все вместе мешает нормальному развитию медиа-бизнеса, соответственно, страдают те, кто на этом пытался зарабатывать. А если не зарабатывать, то чем тогда кормить журналистов?







