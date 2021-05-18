TUT.by сообщил о задержании как минимум 13 сотрудников компании

На данный момент редакции известно о задержании гендиректора компании Людмилы Чекиной, главного бухгалтера Анжелы Ассад, ее заместителя Марии Носик, заместителя директора Ирины Рыбалко, директора по персоналу Надежды Адамович, заместителя главреда Максима Гайко, инженера-программиста Виталия Калиновского, бизнес-аналитика Вадима Трусова, начальника отдела маркетинга и продаж Анны Заяц и Марины Кушнеревич, менеджера Андрея Авдеева и журналистки Елены Толкачевой.





На данный момент известно, что журналистка раздела "Деньги и власть" TUT.by Елена Толкачева находится в ИВС на Окрестина. Она задержана на 72 часа. Хотя после обыска Толкачева успела сказать, что проходит по делу свидетелем.





Кроме того, стало известно, что на 72 часа задержана заместитель главного редактора Tut.by Ольга Лойко. Она находится в ИВС на Окрестина. Ее процессуальный статус пока неизвестен. Ольга с утра была в офисе редакции, там ее и задержали.





А вот директора сайта av.bу Дмитрия Геранина отпустили. Он дома, и с ним всё в порядке. С него взяли подписку о неразглашении.

"Всем спасибо за переживания. Подписка, поэтому больше пока сказать нечего", — написал Геранин в Фейсбуке.





Напомним, что сайт TUT.by заблокирован. Новости редакция размещает в своем телеграм-канале.



