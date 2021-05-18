В Новополоцке задержали бывшее доверенное лицо Светланы Тихановской
В Новополоцке задержали Елену Радькову, которая во время президентской кампании 2020 года была доверенным лицом Светланы Тихановской.
Елена Радькова. Фото: Белсат
Задержание произошло в понедельник, когда Елена вела ребенка в садик. Где она сейчас, неизвестно. В изоляторах временного содержания Полоцка и Новополоцка отвечают, что ее там нет.
Вместе с Еленой задержали волонтера Артура Синегу, больного онкологией. Артур остается в ИВС Полоцке, сообщает Белсат.
Источник: Белсат
19:43 18/05/2021
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