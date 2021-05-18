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Соответствующее мнение корреспонденту «Политринга» высказала экс-депутат Палаты представителей и председатель «Таварыства беларускай мовы» Елена Анисим, комментируя итоги конференции «Гражданского согласия», где был представлен доклад о финансировании Западом белорусской оппозиции.





По ее словам, она лично не знает никаких партий и объединений в Беларуси, которые получают финансирование с целью влияния западной идеологии.





В то же время, обращает внимание политик, белорусские власти активно реализуют в стране проекты, которые финансируются из международных финансовых источников.





«Еще во времена моего депутатства государственными служащими озвучивались результаты выполнения проектов, финансируемых из международных финансовых источников. Это и оснащение границ, и поставки современного оборудования, и реконструкция дорог. Были же еще и проекты, направленные на развитие трансграничного сотрудничества, на реформы в судебной системе и в системе содержания заключенных, если не ошибаюсь. Министерство образования было задействовано в Болонском процессе, который также подразумевал значительную финансовую поддержку ради реформирования системы образования», - привела примеры Анисим.





Резюмируя, политик подчеркнула, что в Беларуси именно государственные структуры выполняли проекты разного рода, которые были завязаны на международном финансировании.





Напомним, что в минувшие выходные председатель движения «Гражданское согласие» Артем Агафонов совместно с экс-председателем РПТС Василием Заднепряным и другими общественно-политическими деятелями представили доклад «Грибница. Цели и методы финансирования белорусской оппозиции странами Запада». По мнению организаторов, именно активное вмешательство Запада во внутриполитические процессы в Беларуси во многом и стало причиной произошедшего в прошлом году политического кризиса.