







Инженер-энергетик Станислав Гусак стоял у истоков основания БНФ, был одним из создателей демократического движения в Беларуси на границе 80-90 лет, являлся заместителем председателя Объединенной демократической партии Беларуси.





С 1993 года входил в состав теневого кабинета оппозиции БНФ в Верховном Совете 12-го созыва, был в команде Зенона Позняка на президентских выборах 1994 года.





Станислав Гусак был автором проекта Балто-Черноморского нефтяного коллектора, который в случае его реализации избавил бы Беларусь от топливной зависимости от России.