Умер белорусский политик Станислав Гусак – один из создателей демократического движения в Беларуси
Станислав Гусак, автор проекта Балтийско-Черноморского месторождения нефти, скончался от инсульта в возрасте 72 лет.
Об этом сообщает «Радио Свобода».
Инженер-энергетик Станислав Гусак стоял у истоков основания БНФ, был одним из создателей демократического движения в Беларуси на границе 80-90 лет, являлся заместителем председателя Объединенной демократической партии Беларуси.
С 1993 года входил в состав теневого кабинета оппозиции БНФ в Верховном Совете 12-го созыва, был в команде Зенона Позняка на президентских выборах 1994 года.
Станислав Гусак был автором проекта Балто-Черноморского нефтяного коллектора, который в случае его реализации избавил бы Беларусь от топливной зависимости от России.
18:18 18/05/2021
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