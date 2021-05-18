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Умер белорусский политик Станислав Гусак – один из создателей демократического движения в Беларуси

Станислав Гусак, автор проекта Балтийско-Черноморского месторождения нефти, скончался от инсульта в возрасте 72 лет.


Об этом сообщает «Радио Свобода».

Инженер-энергетик Станислав Гусак стоял у истоков основания БНФ, был одним из создателей демократического движения в Беларуси на границе 80-90 лет, являлся заместителем председателя Объединенной демократической партии Беларуси.

С 1993 года входил в состав теневого кабинета оппозиции БНФ в Верховном Совете 12-го созыва, был в команде Зенона Позняка на президентских выборах 1994 года.

Станислав Гусак был автором проекта Балто-Черноморского нефтяного коллектора, который в случае его реализации избавил бы Беларусь от топливной зависимости от России.
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