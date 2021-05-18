+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Лукашенко прокомментировал слухи о «недоверии к премьер-министру»

18 мая Александр Лукашенко провел заседание Совета безопасности, на котором высказался о премьере, губернаторах и тайном голосовании. Видео опубликовано в телеграм-канале «Пул первого».

Роман Головченко

Лукашенко заверил, что все это домыслы, что он якобы не доверяет премьер-министру:

«Некоторые тут переживали, что президент, якобы, не доверяет премьеру там и так далее. Я не говорю нынешнему, допустим, премьеру. Может быть на должности премьера в тот момент другой человек. Но в данном случае, если говорить о премьере, что значит, не доверяет? Отдельно прописано, что он является председательствующим на Совете безопасности. И третий момент подчеркиваю, главный ведь вопрос тогда встанет какой: о выборах президента и стабилизации в стране, но стабилизация будет зависеть от выборов нового президента. И вот этот вопрос должен решаться при участии губернаторов, как и, возможно, другие, которые вы вынесете на заседание, вопросы».
Лукашенко подчеркнул, что без губернаторов нельзя решить ни один вопрос в государстве, поэтому они обладают правом голоса, как и другие члены Совбеза. По словам Лукашенко, именно губернаторы будут голосовать, когда и в какие сроки будут проведены выборы нового президента.

Лукашенко заявил, что он принял решение — отныне все решения Совбеза будут приниматься тайным голосованием, чтобы «никто не довлел над мнением членов Совета безопасности».

«Вот суть этого декрета, а интерпретировать его можно по-разному. Фантазии у людей хватает, но я хочу, чтобы вы понимали, в чем суть этого декрета», — сказал он.
"Белорусский партизан"
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму беларусу.
Ольга Карач
Переговоры Светланы Тихановской с лукашенко
Игорь Драко
Тюбик Гигина, или Жизнь без геля «Nivea»
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]