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Встреча Байдена и Путина может пройти в одной из дипломатических столиц Европы

Встреча президента США Джо Байдена с российским коллегой Владимиром Путиным может пройти в одной из дипломатических столиц Европы. При этом на сегодня конкретных договоренностей о дате нет.



Об этом заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков, передает "РИА Новости".

"Сейчас прорабатываются разные аспекты этого вопроса. Мы зафиксировали все, что говорилось на эту тему американской стороной, в том числе на самом высоком уровне… Если и когда окончательная договоренность о саммите будет достигнута, подготовка будет глубокой и потребует определенного времени", - отметил он.

По его словам, будущий саммит рассматривается как крупнейшее мероприятие в отношениях России и США. Но пока нет никакой ясности о времени и месте проведения встречи Байдена и Путина. Рябков добавил, что если договоренность будет достигнута, встреча пройдет в одной из "дипломатических столиц Европы".

При этом не исключено, что саммит может принять Швейцария.

Напомним, ранее у Путина заявляли, что формат встречи с Байденом определят эпидемиологи.

Ожидается, что саммит пройдет в июне во время турне президента США по Европе, но даты до сих пор нет.
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