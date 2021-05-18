Класковский: Беларусы сжали зубы и ждут своего часа





"Еще большую свободу рук дает силовикам закон по вопросам обеспечения национальной безопасности, который подписал 17 мая Александр Лукашенко, - пишет Класковский.





- В общем-то, при подавлении протестов, вспыхнувших в августе прошлого года, силовики и так широко применяли свой арсенал: водометы, слезоточивый газ, резиновые пули.





При этом — хотя несколько манифестантов погибли, тысячи были избиты, подверглись истязаниям, многие получили увечья — никого из людей в погонах не наказали за чрезмерное применение силы.





Теперь же, как отмечают комментаторы, власти просто подгоняют законы под уже сложившуюся репрессивную практику.





Тем временем конвейер репрессий продолжает работать в бешеном темпе. И не видно никаких признаков того, что режим собирается остановить или хотя бы притормозить этот конвейер, а тем более пойти на амнистию политических узников.





Факторы, которые могут в этом плане давить на режим, пока для него не критичны.





Да, финансово-экономическое положение властей не блестящее, однако и катастрофичным его пока не назовешь.





Более того, за первый квартал внешняя торговля дала неплохой профицит — 828 млн долларов, что в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года.





Западные санкции пока не подкосили экономические опоры режима и в обозримой перспективе вряд ли подкосят.





Москва не торопится осыпать Лукашенко щедротами, поджимает, чтобы быстрее подписывал союзные программы (бывшие дорожные карты углубления интеграции), но и откровенно валить его не станет.





На экономические реформы Лукашенко и раньше был не охоч идти, а уж теперь тем более.





Белорусский вождь косо смотрит на бизнес, боится его развития, так как это расширяет слой людей, заинтересованных в переменах.





Внутри системы наверняка не все довольны чрезвычайщиной, но кто пикнет? Кроме того, чем дальше, тем больше исполнители замазываются в нехороших делах.





А это усиливает стимул бороться за сохранение режима, поскольку приятных для себя перспектив при его смене многие в среде силовиков и гражданской вертикали не видят.





Самое же главное — вождь режима, скорее всего, просто боится соскочить с этого коня репрессий.





Он понимает или, по крайней мере, подсознательно чувствует, что та часть народа, которая не приемлет его систему, велика и что она не смирилась с этим апофеозом дубинки, а лишь сжала зубы и ожидает своего часа".