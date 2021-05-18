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Лукашенко рассказал о ситуации, при которой может быть отменен декрет о покушении на президента

Александр Лукашенко заявил, что подписанный им недавно декрет, который предполагает передачу власти Совбезу, касается одного момента в нашей стране, «если не дай бог».


Вы знаете, какой это случай. Только одного», — подчеркнул президент на видео, опубликованном телеграм-каналом «Пул Первого».
Он рассказал, что нетрудно представить, какая ситуация будет в таком случае в стране. По его словам, именно на этот период рассчитан декрет.

Естественно, когда изберут нового президента, отпадет и необходимость в декрете, он будет отменен», — уточнил Лукашенко.
OL
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