Кузнецов: «Власти делают огромную ошибку»

– Чем это закончится и какое будет иметь развитие и продолжение, мы увидим в ближайшее время, – пишет обозреватель Петр Кузнецов. – Однако уже сам факт того, что власти таки начали очередную атаку на действительно влиятельный ресурс, четко говорит о том, что от наметившейся тенденции максимального давления на независимые медиа никто отказываться не собирается.





Информация – это то, что сделало возможным лето-осень 2020 года. Еще задолго до появления новых политических лидеров и их кампаний, белорусский народ бурлил и негодовал, видя поведение властей в период первого этапа пандемии. В течение многих лет осознание того, в какой стране и при каком режиме мы живем накапливалось в белорусах по капле, коронавирус же стал тем самым моментом, который заставил всех переосмыслить происходящее, разложить в головах по полочкам и прийти к четкому выводы: так жить дальше нельзя.





И все это было бы невозможно без постоянного и не ограниченного доступа к правдивой информации, который обеспечили нашим людям независимые СМИ, став альтернативой госпропаганде, где всегда «все хорошо».





Власти, похоже, понимают все это не хуже нас с вами, поэтому борются со СМИ буквально изо всех сил. По привычке и по старым методичкам, они не оставляют попыток обуздать информационный поток по старинке, то есть, «захватить телеграф» – физически захватывают популярные и массовые Телеграм-каналы, однако толку это не приносит.





В прошлую эпоху тот, кто контролировал Останкино, контролировал все общественное мнение, сегодня ситуация обстоит ровно наоборот: сегодня общественное мнение формируется самой информационной средой, поскольку голос, буквально, есть у всех. И уже те СМИ или блогеры, которые лучше чувствуют актуальную повестку, оказываются в топе. Поэтому бороться, на самом деле, приходится не с конкретными медиа и авторами, а с явлением – с информационной эпохой.





Возможно ли победить в этой борьбе? Здравомыслящим людям очевидно, что такими методами – нет. Больше того, очевидно и другое: последовательное движение в заданном направлении «всех придушить» может привести лишь к тому, что в информационном поле Беларуси появятся зияющие пустоты. Пустота – не вакуум, вакуума в этой среде быть не может, поэтому, если у них получится сделать то, что они хотят, пустоту эту, неминуемо, заполнит продукт совершенно другого уровня и качества.





В этом смысле гибель существующего независимого медиасектора будет означать удар не только и не столько по демократически мыслящей части общества, сколько по Беларуси как цивилизованной стране как ковой.





Конечно, в теперешних условиях это звучит странно: «Беларусь – цивилизованная страна». Однако большинство белорусов остаются цивилизованными людьми даже в нецивилизованном государстве, и профессиональные СМИ, показывающие состояние дел таким, какое оно есть, со всех сторон и без прикрас, просто необходимы им для того, чтобы цивилизованными же и оставаться: принимать свои решения и определять линию своего поведения, исходя из всех существующих факторов.





Сегодня похоже, что во власти понимание всего этого отсутствует и они готовы крутить гайки до конца. И тут власти делают огромную ошибку. Проблема и есть, и будет в том, что это восстали белорусы в 2020 под влиянием информации в целом, как явления. А вот культурными и цивилизованными они остались уже только потому, что именно профессиональные и добросовестные СМИ и журналисты не допустили однобокого и истеричного переформатирования повестки в том стиле, который сейчас демонстрирует госпропаганда.





Когда ума мало, а силы и упрямства много, к хорошему это приводит редко. Прикладывая все усилия к закручиванию гаек, сорвать резьбу можно куда скорее, чем самому хотелось бы.



