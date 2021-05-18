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Лукашенко для передачи власти Совбезу решил заручиться поддержкой парламента

Декрет "О защите суверенитета и конституционного строя" будет рассмотрен 19 мая на сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси, сообщили в пресс-службе нижней палаты.

"В повестку заседания сессии 19 мая внесен только один вопрос – рассмотрение декрета №2 "О защите суверенитета и конституционного строя", – сообщили Sputnik во вторник в пресс службе.

В соответствии с законодательством, депутаты принимают к сведению вынесенный на рассмотрение декрет, затем он будет отправлен в Совет республики.

19 мая в Овальном зале в первой половине дня пройдет совместное заседание Палаты представителей и Совета Республики Национального собрания седьмого созыва состоится. На вопросы депутатов и сенаторов ответит заместитель премьер-министра Игорь Петришенко, который курирует в правительство социальную сферу. Он также выступит с докладом на тему "О развитии социальной сферы Республики Беларусь". Как правило, на ответы правительства в овальный зал приходят профильные министры.
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