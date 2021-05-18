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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

В редакцию TUT.BY пришли с обыском

Сразу несколько редакторов TUT.BY сообщают о том, что к ним пришли сотрудники ДФР. В том числе к главному редактору Марине Золотовой. Кроме того, силовики пришли и в офис TUT.BY и Hoster.by.

В редакцию TUT.BY пришли с обыском

Что известно на данный момент


Силовики пришли к руководству TUT.BY и Hoster.by.

Несколько редакторов, включая главреда, сообщили о том, что к ним пришли из ДФР.
Не отвечают на звонки сотрудники, которые были в офисе TUT.BY, в том числе редакция. Двери в офис заклеены полиэтиленом или закрашены

ДФР пришел и в региональные офисы TUT.BY

В пресс-службе Комитета госконтроля, куда входит Департамент финансовых расследований, сказали Onliner, что информация о причинах прихода силовиков в Tut.bу будет обнародована позже.
 
Других подробностей пока нет

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