В редакцию TUT.BY пришли с обыском
Сразу несколько редакторов TUT.BY сообщают о том, что к ним пришли сотрудники ДФР. В том числе к главному редактору Марине Золотовой. Кроме того, силовики пришли и в офис TUT.BY и Hoster.by.
Что известно на данный момент
Силовики пришли к руководству TUT.BY и Hoster.by.
Несколько редакторов, включая главреда, сообщили о том, что к ним пришли из ДФР.
Не отвечают на звонки сотрудники, которые были в офисе TUT.BY, в том числе редакция. Двери в офис заклеены полиэтиленом или закрашены
ДФР пришел и в региональные офисы TUT.BY
В пресс-службе Комитета госконтроля, куда входит Департамент финансовых расследований, сказали Onliner, что информация о причинах прихода силовиков в Tut.bу будет обнародована позже.
Других подробностей пока нет
(новость дополняется)
Источник:
10:49 18/05/2021
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