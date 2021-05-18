Срок содержания под стражей правозащитнику Леониду Судаленко продлили еще на два месяца
18 мая должен был истечь срок содержания под стражей правозащитника и политзаключенного Леонида Судаленко. Сегодня стало известно, что этот срок продлен вновь, на этот раз до 18 июля.
Председатель Гомельского отделения "Весны" Леонид Судаленко был задержан утром 18 января по дороге на офис в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 1 и 2 ст. 342 Уголовного кодекса (групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок).
Еще 5 января в общественно-политическом центре на улице Полесской, 52, где находится в том числе и офис "Гомельской весны", состоялся обыск, который длился более 9,5 часов. Все это время в офисе находился Леонид Судаленко. После обыска его доставили в УБОПиК, затем отпустили. Также провели обыск в его доме.
За свою правозащитную деятельность был удостоен престижной французской премии "Свобода-Равенство-Братство" в 2019 году. В том же году белорусским правозащитным сообществом он был награжден Национальной премией за достижения в области прав человека в номинации "Правозащитник года".
Также правозащитникам стало известно, что уже со следующей недели Судаленко может начать ознакомление с материалами дела.
Уголовное дело Гомельского правозащитника непосредственно связано с преследованием правозащитного центра ”Весна", хотя и было выделено в отдельное производство.
Также задержаны и находятся в следственных изоляторах правозащитники и волонтеры Марфа Рабкова и Андрей Чапюк (Минск), Татьяна Ласица (Речица).
До сих пор в разных городах продолжаются допросы членов ”Весны", журналистов, общественных активистов и просто граждан, которые обращались за помощью к правозащитникам.
10:43 18/05/2021
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