Дмитриев: Лукашенко указал на свой самый большой страх

— Да, мы сегодня не сильно можем влиять на государственный аппарат. Власти делают все, чтобы самоизолироваться. Но наша с вами задача — выстраивать горизонтальное общество, которое неизбежно приведет ко всем остальным изменениям, — заявил политик во время стрима на своем канале





Ситуацию с пожаром Будславского костела он привел в качестве показательной успешной работы «горизонтальных связей».





— Буквально за небольшое количество времени люди начали сбор денег, волонтеры приехали и расчистили крышу. А через три дня Лукашенко сказал, что «без государства они ничего не смогут». Этим он указал на свой самый большой страх перед белорусами. Это — белорусы, которые могут что-то делать сами, которые могут сами организоваться, собрать деньги, которым не нужна руководящая роль партии. Они сами и есть партия, они сами и есть те, кто может действовать.





И будславская история показала, что все то, что происходило во время коронавируса, во время избирательной кампании и затем во время протестов — все это осталось как главный навык, — считает сопредседатель ОО «Говори правду».





Он объяснил, почему сегодня белорусское гражданское общество нельзя считать побежденным и убедительно это доказал.





— Когда вы сегодня думаете, что все пропало, Лукашенко остался у власти, мы не смогли ничего сделать, поверьте, это не так. Самое главное, что вы смогли сделать, — это изменить общественное состояние, совершить «революцию в уме». Все остальные изменения последуют неизбежно. Будславская история, история на 9 мая показали, что революция в головах состоялась.





Более того, подобные истории показывают, что мы способны влиять на ситуацию. Потому что сначала в инфоленте БелТА про Будславский пожар не было практически ничего. Но именно то, что об этом начали писать все независимые СМИ, люди в социальных сетях, начался сбор денег, заставило их обратить на это внимание и начать реагировать.





То же самое произошло накануне 9 мая, когда министерство труда заявило, что не будет выплачивать ветеранам деньги. Никто из госСМИ не раскритиковал за это министерство. Об этом начали писать люди в соцсетях, они сами стали искать выход на ветеранов — и в итоге 9 мая ветераны получили деньги. Но сделали это мы!





И вот теперь это то, что ждет власти в ближайшее время. Как только мы будем видеть общественно важный вопрос и начинать над ним работать, они будут вынуждены бежать и пытаться тоже разрешать этот вопрос. В этом наша сила сейчас.





Именно горизонтальное общество, способное к быстрой мобилизации, и солидарным действиям, как мы это увидели, и есть основа будущей Беларуси и залог неизбежных изменений, — подчеркнул Андрей Дмитриев.