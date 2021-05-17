Полностью статью под названием «Оппозиция: кризис в Беларуси как тест эффективности Евросоюза» можно прочитать по ссылке.

В своей статье Павел Латушко заявляет в частности, что политика действующих властей страны «является своего рода лакмусовой бумажкой, испытанием эффективности ЕС в деле защиты лежащих в его основе демократических ценностей». По его словам, «компромиссы с диктатурами усиливают их аппетит и укрепляют веру, что Запад слаб».





Руководитель НАУ отметил, что «Лукашенко превратил Беларусь в квинтэссенцию диктатуры, которая вобрала самые уродливые черты многих режимов, и успешно замаскировал ее лоском дипломатических раутов». По его мнению, именно полный контроль действующих властей над финансовыми потоками, радио и телевидением, «абсолютный контроль во всех сферах общественной жизни», преследование оппонентов, «а не мифическая незрелость беларусов, о которой рассказывали Западу Макей и сам Лукашенко, объясняет тот факт, что Беларусь на долгие годы погрузилась в летаргический сон».









Однако, заявил Латушко, в 2020 году «политическая ситуация в Беларуси изменилась коренным образом». «Сотни тысяч людей, возмущенные вызывающей фальсификацией голосов, вышли на улицы городов для поразительно мирного, самодисциплинированного и в то же время мощного протеста. В результате обезумевший от страха режим продемонстрировал всему миру ту самую репрессивную машину безудержного насилия, которую он так старательно создавал за кулисами международных форумов и конференций, и начал тотальную зачистку гражданского общества», — сказал он.





«Имеет ли ЕС, основанный на ценностях прав и свобод человека, политическую волю для защиты этих ценностей в соседних с ним европейских странах? Ответ крайне важен для белорусов, однако он не менее важен и для ЕС», — подчеркнул Латушко.





По его словам, «найти ответ на него необходимо быстро, а любая слабость, проявленная в этой связи, неизбежно ослабит международную позицию ЕС как в Европе, так и в мире в целом и усилит давление на нее со стороны России. Более того, она также приведет к дальнейшему усилению репрессий в рамках тоталитарного государства, создаваемого прямо у нас на глазах Лукашенко, и уничтожению того самого белорусского гражданского общества, которое – и это важно понимать – и является ключевой преградой на пути возможной ассимиляции Беларуси Россией».





Латушко предположил, что «такое развитие событий, в свою очередь, неминуемо приведет к гуманитарной катастрофе и резонансному региональному конфликту, в который могут быть втянута Украина и ряд государств ЕС».





Глава НАУ также заявил, что именно настроения белорусов мешают Кремлю начать «интеграцию» в полном объеме.





«Сейчас Россия просто выжидает, пока Лукашенко не выполнит всю грязную работу по зачистке протестующих. После этого, на фоне полностью пророссийской верхушки служб госбезопасности и армии, уже никто и ничто не будет стоять на пути постепенного поглощения Беларуси. И естественно, этому никак не помешает Лукашенко, который все еще по инерции, но глубоко ошибочно воспринимается некоторыми европейскими политиками как гарант независимости Беларуси», — подытожил Латушко.







