Александр Федута: Я действительно признаю себя участником заговора

Во всяком случае почтовая связь с ним пока далека от идеальной: некоторые послания до него доходят, некоторые – нет. Хотелось бы надеяться, что это временное явление и в конце концов переписка с ним наладится.





Пока Александр Иосифович пишет сотрудникам редакции, что в плане здоровья у него «все благополучно» – естественно, насколько это может быть в условиях следственного изолятора КГБ.





«Регулярно вижу самого себя в телевизоре, – написал Федута в одном из своих писем. – Поэтому сообщаю:





1. Это действительно я.

2. Я действительно признаю себя участником заговора.

3. Я действительно даю показания.

4. Меня не пытают, не терзают, не мучают. Мало того: мне оказывается вся необходимая медицинская помощь. С этой точки зрения всё благополучно».





Некоторое время супруга Александра Федуты Марина Шибко тоже не получала от него писем, но за последнее время ситуация изменилась к лучшему. «В последнюю неделю наладилась переписка с женой, – сообщает Александр Федута. – Спасибо всем, кто ее морально поддерживает.





Мне покупают книги. Перечитал «Каласы пад сярпом тваім» Короткевича. Начал работу над пособием-комментарием к этой великой книге. Это моя старая идея, а сейчас и время появилось. Хотя приходится писать от руки, и справочников по нашей истории и литературы по творчеству Короткевича явно не хватает.





В общем, как-то так».





Александр Федута пишет, что он сейчас пребывает «в творческом отпуске»: «А вот как долго он продлится – зависит, увы, не только от меня…»



