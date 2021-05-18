«В последнее время заявления представителей белорусского режима уже не удивляют. Жалкая попытка исказить и политизировать болезненные вопросы истории, как и заявление о попытке организовать перевороты и тому подобное, хотят отвлечь внимание от нарушений прав человека в эти дни в Беларуси, избежать ответственности за ухудшение двухсторонних литовско-белорусских отношений, оправдать собственные решения во внутренней политике в тоталитарном духе», – отметило в комментарии BNS министерство, передает DELFI.

«Активные попытки внедрить эту «коричневую чуму»





«События прошлого года со всей очевидностью нам продемонстрировали, что из-за границы, в первую очередь из сопредельных государств, принимаются активные попытки внедрить эту «коричневую чуму», заразу, которая называется нацизм», — отметил генпрокурор.





Швед рассказал, что собирается направить в Литву и Польшу документы для выдачи еще живых нацистов.





«В первую очередь, литовских батальонов СС, Армии Крайовой. Они еще живы, нам известно их место жительства… Поэтому сейчас готовятся соответствующие материалы, будут направлены поручения об оказании правовой помощи в эти государства, чтобы соответствующие правоохранительные органы этих государств провели с ними процессуальные действия рамках уголовного дела о геноциде», — рассказал генпрокурор.





Также планируется «представить в международный трибунал достаточный объем доказательств для того, чтобы начать в установленном порядке процедуру официального признания геноцида белорусского народа в период Великой Отечественной войны».



