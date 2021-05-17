+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Что за «новая военная база» в Польше, о которой в последнее время говорят на телевидении

В последнее время в государственных СМИ стали упоминать строительство новой военной базы в польском Повидзе. В частности, отмечается, что на этой базе в будущем разместится бронетехника войск США. Рассказываем, что это за база.

Что за «новая военная база» в Польше, о которой в последнее время говорят на телевидении
Фото: Staff Sgt. Corinna Baltos
Начиная с августа 2020 года Польша и исходящая с ее стороны опасность не раз упоминались в белорусских СМИ. Так, в новостях в разное время говорилось, что на польской (порой — и литовской) территории лязгают гусеницы танков, базируются истребители, которые могут долететь до Беларуси за 22 минуты, проводятся десятки учений, а границу с Литвой и Польшей пора закрывать и ставить половину армии под ружье, пишет TUT.BY.

А недавно на СТВ упомянули про объект в польском Повидзе.

Скриншот из выпуска новости «24 часа» на СТВ за 15 мая 2021 года. Источник: CTVBY

Если подытожить, что говорили об этой базе на телевидении в последнее время, то получится, что:

- Варшава просит о ее строительстве НАТО;

- возведение этой базы совпало с августовскими событиями 2020 года в Беларуси.

Кроме того, некая польская база упоминалась и в недавнем выпуске рубрики «Политика без галстуков и купюр» на СТВ — в один момент гость программы заявил, что «база в Польше строится для американцев, в первую очередь для того, чтобы создавать дополнительную военную угрозу для Беларуси».

Что за база строится в Повидзе?


Вообще-то, одна база в этом регионе уже есть, там базируется авиация. Однако было принято решение построить здесь еще и склады, на которых можно размещать боевую технику армии США. На практике это означает, что при любом конфликте в Европе американцам не придется транспортировать танки, другую технику и оборудование через Атлантику, так как все уже находится в Старом Свете.

Общее количество бронетехники, которую смогут разместить в Повидзе, довольно значительно. Согласно информации от пресс-службы американского контингента в Европе, там будет около 85 основных боевых танков Abrams M1A2, около 130 боевых машин пехоты Bradley, 18 самоходных гаубиц M109A6/A7 Paladin и оборудование для подразделений поддержки.

Складской комплекс после достройки будет включать в себя:

- пять складов для транспортных средств общей площадью 60 000 квадратных метров, счетчики с устройствами, обеспечивающими пониженную влажность;

- склад боеприпасов площадью 5400 квадратных метров;
 
- ремонтные мастерские площадью 8600 квадратных метров с 20 ремонтными станциями, где можно будет ремонтировать транспортные средства от автомобилей до танков M1A2 Abrams;

- два гаража общей площадью 1650 квадратных метров.

Строительство базы в Повидзе — крупнейший инфраструктурный проект, осуществляемый на деньги НАТО, за последние 30 лет. Всего на него могут потратить порядка 360 миллионов долларов.

Когда стало известно о строительстве новой базы?


Вообще-то, очень давно, около пяти лет назад. Строить новую базу решили в 2016 году, через год определили и место — Повидз. Однако некоторое количество времени ушло на то, чтобы утрясти организационные вопросы. Контракт на создание базы подписали около двух лет назад, 14 ноября 2019 года. После этого работы начались, и уже к маю 2020-го был завершен первый этап — расчистка территории.

Затем началось собственно строительство, разделенное на две очереди — вторую и третью. Несколько дней назад Джеймс О’Райли, представитель инженерного корпуса американской армии в Европе, заявил, что вторая очередь строительства завершена на 98 процентов — в частности, уже сданы в эксплуатацию освещение, канализация, газопровод, коммуникации, инфраструктура и большая часть построек.

Последний этап строительства завершится во второй половине 2022 года, а в строй склады войдут в 2023-2024 годах. По словам О’Райли, пандемия не помешала графику работы и сроки не сорваны.

Было ли строительство новой базы в Повидзе тайной в предыдущие годы?


Абсолютно нет. О базе в Повидзе говорили и писали многие, около года назад новость о ее строительстве выходила и на 42.TUT.BY. Российские СМИ, включая РТ, писали об объекте еще до начала расчистки местности — например, беспокоясь о лесах, вырубаемых ради базы.

Строго говоря, в наше время довольно трудно скрыть от посторонних (в том числе от спутниковой фотосъемки) строительство такого большого объекта.

Что писали о польской базе госСМИ в предыдущие годы?


В общем, довольно мало. Ни начало строительства, ни окончание подготовительных работ не привлекли особого внимания большинства белорусских масс-медиа. Осенью 2019 года гораздо большего внимания удостоились 30 «Абрамсов», приехавших на литовский полигон Пабраде.

Что касается утверждений, что строительство базы совпало с событиями августа 2020 года в Беларуси, то это представляется весьма сомнительным, так как первая очередь работ закончилась еще в мае 2020-го. Основным событием, связанным с военным присутствием США в Польше, в августе стало подписание Соглашения о расширенном оборонном сотрудничестве (Enhanced Defense Cooperation Agreement, EDCA) и дополнение к соглашению о базировании американских войск. База в Повидзе там не упоминалась.

Почему база в Повидзе привлекла пристальное внимание именно сейчас, сказать довольно сложно.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму беларусу.
Ольга Карач
Переговоры Светланы Тихановской с лукашенко
Игорь Драко
Тюбик Гигина, или Жизнь без геля «Nivea»
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]