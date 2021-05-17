Дмитрий Болкунец пояснил Настоящему Времени, почему в ситуации, когда задолженность Беларуси перед Россией только увеличивается, а платить Минску нечем, Кремль все равно не отказывает в новых кредитах. На 1 апреля 2021 года внешний госдолг Беларуси составил 18,1 млрд долларов. Россия – крупнейший кредитор Беларуси (свыше 8 млрд долларов), Экономистпояснил Настоящему Времени, почему в ситуации, когда задолженность Беларуси перед Россией только увеличивается, а платить Минску нечем, Кремль все равно не отказывает в новых кредитах. На 1 апреля 2021 года внешний госдолг Беларуси составил 18,1 млрд долларов. Россия – крупнейший кредитор Беларуси (свыше 8 млрд долларов), напоминает TUT.BY.











"Большинство долгов погашено никогда не будет"





– Беларусь разместит на российском рынке облигации на 100 млрд рублей. Для чего властям эта сумма?





– Я хочу отметить, что сейчас экономическая ситуация в Беларуси достаточно сложная. Она никогда простой не была за все годы, но сейчас достаточно болезненный период для Беларуси. Я посмотрел последние аналитические отчеты национального банка и других ведомств – ситуация плачевная. Дефицит бюджета на этот год уже больше 2 млрд долларов, причем еще несколько месяцев назад были другие цифры, гораздо более позитивные. В этом году вся белорусская экономика должна внешним кредиторам больше 5 млрд долларов. Госдолг – 3 млрд долларов. А золотовалютные резервы, именно валютная их часть, уже меньше 3 млрд долларов составляет. В этой ситуации возникают проблемы с неплатежеспособностью.





Белорусские предприятия чувствуют себя совершенно неустойчиво и неуверенно. За последние 15 месяцев существенно вырос долг предприятий. При этом предприятия берут деньги в государственных банках. Государственные банки, чтобы не вешать себе на баланс плохие активы, покупают акции убыточных белорусских предприятий – и эти долги увеличиваются. Последняя оценка: совокупный долг всех предприятий Беларуси превысил ВВП страны, больше 60 млрд долларов. Большинство этих долгов погашено никогда не будет, потому что эти предприятия убыточные: предприятия, заводы и фабрики, которые фактически существуют в таком подвешенном состоянии.





И здесь накладывается новая ситуация с санкциями, которые введены Соединенными Штатами Америки в отношении предприятий нефтехимии. Это отрубает Беларусь автоматически от валютных поступлений и может привести к сокращению поступления валюты примерно на 20-25% из-за сокращения экспорта.





В этой ситуации единственная возможность у белорусского правительства где-то получить финансирование – это Россия. И очевидно, что белорусские власти, видимо, пытаются сейчас на московской бирже разместить вот эти бонды. Хочу заметить, что прошлогодние размещения также проходили на московской бирже и в Европе. Но европейские инвесторы уже отказываются от белорусских бондов и готовы от них избавляться.





Еще добавлю, что если произойдет размещение в России, а скорее всего, так и случится, то процент будет достаточно высокий. Речь идет о ставке где-то 9-10%, это практически мусорные облигации, это высокорисковое вложение средств и именно под такой процент сегодня белорусское правительство готово занимать средства на внешних рынках. Других возможностей у Лукашенко сегодня нет. Я знаю, что он с Китаем вел переговоры по взятию какого-то государственного кредита, но Китай в этой ситуации пока видимо будет воздерживаться от того, что происходит в Беларуси политический кризис.





"Белорусские власти никакой российский капитал и бизнес на свою территорию не пустят"





– Политолог Александр Морозов написал в своем фейсбуке, что размещением облигаций Лукашенко, цитата: "просто Беларусь как в ломбард Путину". Как вы думаете, что почему он так считает?





– Беларусь у России постоянно занимает, и Россия является крупнейшим, можно сказать, инвестором и кредитором белорусской экономики, и за последние годы задолженность перед российскими банками и российским минфином со стороны Беларуси только увеличивается. При этом каждый раз Россия производит рефинансирование тех или иных задолженностей, потому что Беларуси де факто нечем платить. Есть такая гипотеза, что Россия готова будет, например, какие-то активы белорусские забирать взамен на погашение долгов или под новые кредиты. Я об этом слышу уже четверть века, и никто ничего не забрал. А если и забирали, то белорусские власти занимались тем, что они просто рейдерским способом захватывали российский бизнес, как это было в прошлом году с "Белгазпромбанком".





Ситуация сейчас повторяется в чуть-чуть другой модели с российским "Альфа-банком", где решением белорусского национального банка не прошел аттестацию руководитель этой организации. Очевидно, что белорусские власти никакой российский капитал и бизнес на свою территории пускать не будут. Поэтому других возможностей у Лукашенко нет, и я хочу заметить, что в августе 2020 года, когда Владимир Путин поддержал Лукашенко и признал его победу, Россия де-факто взяла на себя обязательства по сохранению определенной социально-политической стабильности. Соответственно она взяла на себя эту ношу, в том числе финансовую ношу, понимая, наверное, какие будут последствия признания Лукашенко, понимая, что это будет санкционное давление на Беларусь, на белорусский политический класс и так далее, на бизнес. Конечно, в этой ситуации Россия сейчас расхлебывает свою политику летнюю, которая была принята в прошлом году.





При этом хочу заметить, что Лукашенко оказался непорядочным человеком – он не выполнил обещания, которые дал Путину по проведению оперативных политических преобразований в стране и проведению досрочных президентских выборов. Я напомню, что они должны были, по обязательствам, которые Лукашенко дал Путину в сентябре прошлого года, состояться весной 2021 года. Ничего подобного не произошло. Сейчас Лукашенко пытается Путину доказать, что все это Запад санкционировал, и вновь едет в Москву просить у Путина какие-то финансы для того, чтобы не допустить дефолта.





Я допускаю, что Российская Федерация предоставит Беларуси очередную помощь на уровне минфина, и будет проведена реструктуризация, потому что Россия не заинтересована в том, чтобы случился дефолт, особенно по российским каким-то финансовым обязательствам белорусской стороной. Поэтому, наверное, какую-то помощь Беларусь получит. Если будет идти речь о реструктуризации, это как раз помощь по линии минфина.





А что касается размещения на московской бирже, то здесь есть определенные риски для российских компаний, которые, возможно, будут покупать эти акции. Речь идет скорее о российских банках, риски связаны с возможным санкционным давлением, потому что я не исключаю такую историю, что европейские компании и Соединенные Штаты Америки могут рассмотреть эту ситуацию как неприемлемую для поддержки авторитарного руководства Беларуси и так далее, и могут оперативно принять какие-то меры, какой-нибудь санкционный пакет.





И в этой ситуации, мне кажется, потенциальным покупателям, а это, еще раз подчеркну, крупные банки с государственным капиталом, вряд ли стоит рисковать и вкладывать сегодня и покупать белорусские облигации, даже гарантированные правительством, учитывая, что многие из этих банков работают на европейском рынке. Подставлять себя под санкционный удар я бы не рекомендовал. Действительно, чрезвычайно высокие риски, потому что есть консолидированная позиция Европы и США по ситуации в Беларуси, и новый пакет, пусть это будет даже пятый санкционный пакет, может затронуть и российский бизнес.





"Миллиард долларов ушел на дворцы"





– Какие могут быть последствия для обеих стран, если Минск перестанет выплачивать долги?





– Что касается возврата денег российской стороне, я думаю, что там механизм будет один и тот же: будет подписываться какое-то межправительственное соглашение и будет проводиться реструктуризация либо предоставляться какая-то отсрочка по выплате процентов и кредитов. Россия, еще раз подчеркну, не заинтересована в том, чтобы случился дефолт, и Беларусь не смогла оплачивать какие-то российские кредиты. Каждый раз будет откладываться на новый и новый срок, будет накапливаться сумма. И я исключаю возможность того, что Россия действительно пойдет на крайние меры и откажет Беларуси в новых кредитах для того, чтобы гасить старые кредиты.





А вот предоставлять кредиты для развития экономики, думаю, Россия уже не будет, потому что Александр Лукашенко, во-первых, уже не занимается развитием страны, а он занимается проеданием средств, которые ему дают. Каждый раз эти деньги идут на силовиков, на какие-то бессмысленные резиденции. Я недавно посчитал, что только на ледовые дворцы Лукашенко потратил за 20 лет около миллиарда долларов. То есть миллиард долларов ушел на дворцы, которые стоят грузом на районных центрах, на администрациях городов и районов, и это очень затратная история. Таких дворцов были десятки проектов, абсолютно убыточных и нерентабельных.