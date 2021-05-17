Лукашенко в мае третий раз собирается в Россию на переговоры с Путиным. Переговоры носят закрытый характер, никто не знает, о чем договариваются между собой два руководителя. Можно лишь догадываться, что одной из важнейших тем является военное сотрудничество. Об этом свидетельствует беспрецедентное нарастание интеграции в военной области, которое сопровождается усилением военно-технического сотрудничества между Беларусью и Россией.





Как изменились отношения Минска и Москвы в военной сфере после августа 2020 года? Беларуская праўда обсудила эту тему с военным обозревателем Александром Алесиным.





Лукашенко уверовал в реальность Вейшнории?





-Военное сотрудничество двух стран стало максимально тесным.





Возможно, Лукашенко действительно опасался возникновения некоего очага на территориях преимущественно с польским католическим населением, которые могли попросить помощи со стороны Запада. Сценарий известный, неоднократно отрабатывался на учениях (помните республику Вейшнория и Весбарию?). Такой своеобразный косовский вариант, когда места компактного проживания национальное или конфессионального меньшинства объявляет о своей независимости и просят помощи у международного сообщества или у страны, имеющую этническую близость. Этот сценарий отрабатывался так часто, что, похоже, руководящие умы уверовали в его вероятность. Опасаясь такого развития событий, Лукашенко обратился за помощью к Российской Федерации. Речь идет не о привлечении полицейского контингента Росгвардии, речь идет о помощи со стороны Вооруженных сил РФ. Тогда как раз проходило учение «Славянское братство»; это традиционное учение, в котором участвуют беларуский спецназ, российский ВДВ и сербский спецназ, которые отрабатывали действия по борьбе с терроризмом, по освобождению заложников, по освобождению захваченных объектов. Но в этот раз учения приобрели совсем неожиданный характер, прежде всего, из-за отказа сербов. И отрабатывались совсем другие задачи: на втором этапе учений привлекались до 600, а по некоторым данным – до 900 российских десантников, которые высадились на беларуской территории с 20-ти военно-транспортных самолетов вместе с боевой техникой. А кроме того, два российских стратегических ракетоносца Ту-160 совершили облет беларуской границы с Западной Украиной. И в рамках тех же учений дальние бомбардировщики Ту 22М3 произвели бомбометание на полигоне «Полесский» – специальный полигон, оставшийся со времен Советского Союза и Варшавского договора, который использовался для бомбометания и стрельб авиации. Это можно назвать беспрецедентным сотрудничеством – теснее уже некуда.





Кроме того, в высшем руководстве Вооруженных сил Беларуси заняли ведущие места выпускники российский военных училищ и академий. Это тоже показатель того, что тренд смещается в восточном направлении.





И конечно же, заявление Лукашенко о том, что Беларусь совместно с Россией каждый месяц будет проводить военные учения. Учитывая, что российский военный контингент может находиться на беларуской территории, то возможна ситуация, когда одно учение еще не завершилось, а уже начинается другое. В принципе, ротационное пребывание российских военнослужащих на территории Беларуси станет фактически беспрерывным: на смену одним контингентам будут приходить другие.





Возобновление дежурства российской военной авиации. В 2015 году оно было прекращено по инициативе беларуской стороны, а теперь Лукашенко сам предложил Российской Федерации организовать дежурство на беларуских авиабазах. И, наконец, заявление о создании учебно-тренировочного центра ВВС и войск ПВО в районе Гродно.





Мы видим беспрецедентное нарастание интеграции в военной области, которое также сопровождается усилением военно-технического сотрудничества. Наконец принято решение о поставках зенитно-ракетных комплексов С-400, чего Беларусь добивалась с 2007 года. Продолжаются поставки истребителей Су30СМ, дополнительные партии боевых вертолетов Ми-35, заключение контракта на поставку батальонного комплекта бронетранспортеров БТР82А.





Нарастает не только частота учений, но и сдвинулись с места многие проекты военно-технического сотрудничества, которые ранее стопорились российской стороной – то ли из-за недостатка денег, то ли из-за недоверия беларуской стороне.





А следующие учения «Запад 2021» обещает стать еще одним подтверждением более тесного военного сотрудничества. Легенда учений пока не известна, но все говорит о том. Что там будет отрабатываться выдвижение российских контингентов, частей и подразделений состава Совместной сухопутной группировки и авиационных сил на территорию Беларуси для отражения возможной агрессии либо для подавления незаконных вооруженных формирований – террористических групп.





«Белорусская армия не поступит под командование российских генералов»





-Налицо сращивание военного потенциала двух стран?





-Конечно. Я думаю, что беларуская армия не поступит под командование российских генералов, как боятся поляки. Возможно НАТОвская, горизонтальная, интеграция: беларуская армия останется самостоятельной, будет руководиться своими генералами и главнокомандующим. Но максимально тесное согласование и военной доктрины союзного государства, и планы организации обороны. Думаю, и в плане производстве вооружений будет достигнута координация. Недаром на встрече в Сочи Путин с Лукашенко обсуждали кооперацию в военной области. Россия испытывает серьезные трудности с производством электронных компонентов, лазерно-оптической техники, спутниковой техники, тягачей и колесных шасси для всех видов вооружений. И если раньше российская сторона хотела купить беларуские предприятия (или взять под финансовый контроль), то теперь, очевидно, договорились о тесном сотрудничестве, но это будет кооперация в рамках какого-то единого плана перевооружения войск. Стороны отодвинули взаимные экономические споры и противоречия и перед лицом общего врага стараются меньше обращать внимания на то, что их разъединяет. Россия сейчас не имеет ни денег, ни времени на создание аналогов беларуской военной техники, беларуских комплектующих.





-Все напоминает совместную подготовку к войне.





-Так и есть. Но надо учесть, что даже совместных сил Беларуси и России не хватит, чтобы вести наступательную войну против стран НАТО. Хотя наши западные соседи все время говорят об угрозе российского нападения, но ведь можно захватить – удержать невозможно: население этих стран не будет лояльных к российским оккупационным войскам. И белорусским тоже. Силы РФ не сравнимы с силами Советского Союза. Но взаимное недоверие, взаимное нарастание военных приготовлений ведет к тому, что война может возникнуть случайно: в атмосфере страха друг перед другом одно неловкое движение противоположной стороны может быть расценено как начало агрессии.







