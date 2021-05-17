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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Обозначили. В Шкловской колоний политическим заключенным начали нашивать на одежду желтые бирки

Политзаключенный Витольд Ашурок прислал первое письмо из колонии № 17 в Шклове, в котором рассказал об особенном отношении к политзаключенным.


Об этом сообщает 6tv.by со ссылкой на журналиста Ольгу Быковскую.

«Здесь нет недостатка в политических. Так что нет причин скучать. Тем более, что администрация издала приказ, чтобы на одежде были бирки желтого цвета, поэтому политических видно издалека», — написал Витольд.

Витольд Ашурок — активист из Березовки, член партии БНФ, координатор движения "За свободу". Его задержали 19 сентября 2020 года, сначала по административному делу на 30 суток, но после этого он на свободу не вышел, поскольку стал подозреваемым уже по уголовному делу об организации действий, грубо нарушающих общественный порядок (ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса) и насилии в отношении сотрудника милиции. 18 января суд признал его виновным и приговорил к 5 годами лишения свободы в колонии общего режима. Сейчас Ашурок находится колонии № 17 в Шклове.
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