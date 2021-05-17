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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Иллюзорная защита. «Силовики получили индульгенцию на применение силы и даже оружия»

Новые законы призваны дать дополнительную уверенность “государевым людям” для выполнения любых приказов начальства.

Доктор юридических наук, профессор Михаил Пастухов прокомментировал положения новых законов, подписанных Лукашенко: о дополнительной защите госслужащих и обеспечении национальной безопасности.

- Лукашенко гарантирует государственную защиту  судьям, должностным лицам правоохранительных органов, сотрудникам органа государственной охраны. Зачем понадобилась дополнительная защита «государевым людям»?

- Объяснение понятное – гарантировать защиту тем, кто находится на переднем крае борьбы с протестующими и другими несогласными с политикой нынешней власти. Мало того, что они получают карт-бланш на применение силы и даже оружия, им гарантируется возможность изменять свою внешность и установочные данные. Очевидно, для того, чтобы их не привлекли к ответственности за совершенные злодеяния до конца жизни. Однако это – иллюзорная защита, потому что в наше время ищут не по лицам и по внешности, а по личным делам и свидетельским показаниям. Одного интернета будет достаточно, чтобы установить весь личный состав судей, омоновцев и сотрудников так называемого органа государственной охраны, которые охраняют особо важные государственные объекты.

- Надо полагать, что нынешний уровень репрессий будет продолжаться?

- Да, принятие таких законов свидетельствует, что репрессии будут ужесточатся, вплоть до применения огнестрельного оружия, что недавно имело место в Мьянме. В борьбе за сохранение власти и наведение жесточайшего порядка могут использоваться любые средства, причем, с сохранением анонимности “бойцов невидимого фронта”. 

- «Силовики» освобождаются от ответственности за вред, причиненный в результате применения физической силы, спецсредств, оружия, боевой и специальной техники. В стране, где «иногда не до законов», оговорку «если такое применение осуществлялось в соответствии с законом» можно не брать в расчет. К чему приведет узаконенная вседозволенность?

- По сути, властями дается индульгенция на совершение преступлений против граждан. Ведь посягательство на права граждан есть ни что иное, как преступление. Получается, что своими актами власти отменяют действие Конституции и законов. 

- Проще говоря, служители власти получают право на безграничное применение силы и оружия против безоружного общества.

- На мой взгляд, такие законы должны быть признаны не только неконституционными, но и безнравственными. По сути, это – преступные законы. За их принятие и применение должна последовать уголовная ответственность, включая и нынешних парламентариев.

- Вопрос немного не по адресу. Наши аналитики начинают уже говорить о том, что после принятия таких драконовских законов начнется торг между Минском и Западом. Это реально?

- Считаю, что торг на эту тему неуместен. В данном случае речь идет о попрании фундаментальных прав человека. Ответом на это могут быть лишь жесткие санкции.
 
Источник: «Белорусский партизан»
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